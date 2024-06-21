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ЗлочинністьІспанія

В Іспанії заарештували продавців секс-рабинь з України

Валерій Сааков
21 червня 2024 р.

Зловмисники заманювали молодих українок обіцянками допомогти з отриманням статусу біженця, фінансової підтримки та з працевлаштуванням, але жертв чекало сексуальне рабство. Затримано п'ятеро осіб, повідомили в Європолі.

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Deutschland Oldenburg | Symbolbild Prostitution | Prostituierte in einem Bordell
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture alliance

В Іспанії поліція заарештувала п'ятьох осіб, причетних до сексуальної експлуатації біженців з України. Як повідомила в п'ятницю, 21 червня, пресслужба Європолу, заарештованими зловмисниками виявилися один громадянин Іспанії, двоє росіян і двоє українців.

Це злочинне угруповання було активним з 2020 року. Воно займалося онлайн-рекрутингом своїх жертв, насамперед у соцмережах та різноманітних онлайн-платформах. Члени угруповання представлялися як менеджери з працевлаштування.

Молодих жінок заманювали пропозиціями роботи у готелях. Потім зловмисники, яких нині підозрюють у торгівлі людьми, сексуально експлуатували жінок, переважно громадянок України, але також і Білорусі, в одному з закладів з надання секс-послуг в іспанському місті Альмерія.

Жертви прибували до Іспанії за туристичними візами

Показово, що зловмисники обирали жертв за національною ознакою і привозили до Іспанії за туристичними візами, обіцяючи їм легальне працевлаштування в індустрії розваг і туризму. Опинившись в Іспанії, вони отримали інструктаж подати заяву про надання тимчасового захисту у зв'язку з війною Росії проти Україні.

А згодом жертвам було надано дозвіл на проживання в Іспанії. Молодим жінкам пообіцяли пільги на отримання дозволу на роботу, що передбачені офіційним статусом біженця.

Замість легального працевлаштування - сексуальне рабство

Однак підозрювані їх обманули, йдеться в повідомленні Європолу. Жертви не отримали жодного трудового договору, а потім їх експлуатували, змушуючи займатися проституцією. Злочинне угруповання отримувало величезні незаконні прибутки від експлуатації великої кількості жінок. Жертв розміщували у трьох будинках, наданих однією особою, яка керувала нічним клубом.

Ізолюючи жертв від решти суспільства, зловмисники намагалися мінімізувати ризики викриття поліцією або втечі жінок, що дозволяло їм утримувати, контролювати та повністю експлуатувати жертв, кажуть у відомстві.

За даними Європолу, в заарештованих підозрюваних виявили люксові авто, готівку й електроніку, необхідні трудові угоди й іншу документацію.

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