В Іспанії і Шотландії спростили зміну статі в документах

Щоб змінити стать у документах, іспанцям і шотландцям тепер не потрібно буде надавати медичні довідки і проходити діагностику.

Парламенти Іспанії і Шотландії у четвер, 22 грудня, ухвалили законопроєкти про права трансгендерів, які спрощують процедури зміни статі в офіційних документах, повідомляє AFP.

Раніше в Іспанії, щоб змінити стать в документах, необхідно було надавати медичну довідку про гендерну дисфорію (стан, або дистрес, який людина відчуває через невідповідність між відчуттям власної статі та статтю, отриманою при народженні - Ред.) та проходження гормонального лікування протягом не менше двох років. Тепер для зміни статі можна буде просто подати заяву і пройти відповідну бюрократичну процедуру, яка триватиме 4 місяці.

В Шотландії також скасовується вимога щодо діагностики гендерної дисфорії.

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Рівність у спорті і у в'язницях

Ухвалений в Іспанії закон, крім іншого, дозволяє включати до чоловічих і жіночих команд спортсменів, орієнтуючись лише за їхньою статтю, зафіксованою в документах - без урахування реальної статевої приналежності.

Засуджені злочинці, які оголосили себе трансгендерами, і які формально, лише в паспорті, змінили стать, мають право обрати на власний розсуд жіночу або чоловічу в'язницю. Водночас у навчальні програми, починаючи з початкової школи, запроваджуються дисципліни, які пояснюють "сексуальну різноманітність у дусі поваги до ЛГБТ-спільноти".

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Ситуація в світі

Наразі в світі лише близько 15 країн дозволяють трансгендерам змінювати свій статус за допомогою простої заяви, зауважує AFP. Лідером у цій сфері є Аргентина - там зміну статі в посвідченнях особи простою декларацією дозволили з 2012 року. Подібні закони згодом ухвалили і в низці інших країн регіону: Уругваї, Колумбії, Болівії, Еквадорі і Перу. У Чилі закон про гендерну ідентичність набув чинності в 2019 році.

У 2010 році Рада Європи ухвалила резолюцію, в якій закликала країни-члени гарантувати права трансгендерів на отримання офіційних документів із обраним ними статусом без потреби в інших процедурах, таких як стерилізація, хірургічне втручання чи гормональна терапія.

В 2014 році Данія стала першою європейською країною, яка дозволила отримувати новий гендерний статус у посвідченні особи за допомогою простої заяви. Згодом такі ж зміни до законодавства внесли Мальта, Швеція, Ірландія, Норвегія та Бельгія.

Франція з 2017 року дозволила трансгендерним людям змінювати свій статус, звертаючись до суду. Німеччина у 2018 році легалізувала третю стать у свідоцтвах про народження, а у червні 2022 року оголосила про плани полегшити офіційну зміну імені та статі.

Третю стать, яка не є ані чоловічою, ані жіночою, в тій чи інакшій формі визнають і в низці інших країн, зокрема в Пакистані, Непалі, Австралії, Індії, Бангладеш. У США у 2021 році Державний департамент спростив вибір статі в паспортах, дозволивши трансгендерам використовувати "X" для позначення статі в цих докуентах.

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