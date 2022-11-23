Держдума РФ зробила ще крок до заборони "пропаганди ЛГБТ"

Держдума Росії ухвалила у другому читанні поправки до законодавства, що забороняють "пропаганду" в Росії "нетрадиційних сексуальних відносин", трансгендерного переходу та педофілії. Про це повідомляється на сайті нижньої палати російського парламенту у середу, 23 листопада.

Поправки розширюють заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин" серед неповнолітніх, що діє в Росії з 2013 року, на людей різного віку. Передбачається запровадження штрафів за "пропаганду" у розмірі до 400 тисяч рублів для фізичних осіб та до 5 мільйонів рублів для юросіб.

За поширення серед неповнолітніх інформації, що "демонструє нетрадиційні сексуальні відносини" або "здатна викликати у них бажання змінити стать", пропонується штрафувати фізосіб на суму до 200 тисяч рублів, а юросіб - до 4 мільйонів рублів.

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Кримінальну відповідальність за пропаганду ЛГБТ запропонували внести окремим законопроєктом

Нові заборони поширюються практично на всі сфери російського життя, в тому числі онлайн-і офлайн-кінотеатри, агрегатори новин, рекламу, соціальні мережі, книги та театральні постановки. У третьому та остаточному читанні Держдума РФ планує розглянути законопроєкт у четвер, 24 листопада, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Російські депутати відхилили пропозицію запровадити кримінальну відповідальність за повторні порушення заборон, але, судячи з коментарів самих законодавців, не відмовилися від цієї ідеї остаточно.

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Перша заступниця голови комітету Держдуми РФ з держбудівництва та законодавства Ірина Панькіна пояснила, що запропоновані поправки про позбавлення волі за порушення заборони на "пропаганду ЛГБТ" потрібно внести окремим законопроєктом, оскільки вони не можуть бути внесені як поправки.

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