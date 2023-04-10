В Ірані знову повідомляють про сотні отруєних школярок
Євгенія Наконечна
4 год. тому
В Ірані протягом вихідних симптоми отруєння мали сотні дівчат шкільного віку. Два десятки з них перебувають у критичному стані.
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Сотні дівчаток у кількох провінціях Ірану постраждали від отруєнь протягом вихідних, з відповідними симптомами вони звертались по допомогу медиків. Як повідомляє dpa у понеділок, 10 квітня, щонайменше два десятки школярок перебувають у критичному стані. Офіційно ці дані поки не підтверджені, додає агенція з посиланням на американське Агентство новин про права людини (HRANA). Однак, як і раніше, батьки постраждалих скаржаться на відсутність інформації і звинувачують владу в бездіяльності.
Як повідомляє іранське видання, органи безпеки Ірану не мають наразі жодних пояснень щодо нових випадків отруєнь. Між тим повідомлення про масові отруєння в школах для дівчаток неодноразово повідомлялось з кінця листопада минулого року. Створена режимом слідча комісія оголосила про публікацію остаточного звіту за два тижні. Критики розглядають отруєння як акт помсти за протести в країні після смерті іранської курдкиМахси Аміні минулої осені. Її затримала "поліція моралі" у Тегерані за нібито неправильне носіння хіджабу, за кілька днів вона померла в лікарні. За версією рідних, причиною смерті стали побої під час затримання. Іранська влада за участь у протестах застосовує смертну кару. Водночас наприкінці минулого року Іран ліквідував через протести "поліцію моралі".