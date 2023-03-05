В Ірані фіксують нові випадки отруєнь у школах для дівчат

Численні випадки отруєнь у школах для дівчат в Ірані фіксують з листопада 2022 року. Серед мотивів досі нез'ясованих обставин отруєнь називають, зокрема, прагнення закрити школи.

В іранських школах для дівчаток в неділю, 5 березня, вчергове фіксують випадки отруєння. Ідеться про школи у містах Ізфахан у центральній частині країни, Шираз - на півдні та Мешхед - на південному сході. Міністр освіти Ірану Юсеф Нурі вибачився за інциденти, заявивши, що "повністю розуміє занепокоєння батьків і серйозно стежить за цією проблемою".

Від листопада минулого року постраждали школи в 21 із 30 провінцій Ірану, пише агенція AP. За даними міністра внутрішніх справ Ахмада Вахіді, отруєння були зафіксовані принаймні у 52-х школах. Водночас іранські ЗМІ повідомляють, що ця кількість перевищила 60. Також повідомляється, що постраждала принаймні одна школа для хлопчиків.

Діти, у яких було зафіксовано отруєння, скаржилися на головний біль, прискорене серцебиття, млявість або іншу нездатність рухатися. Деякі описували запахи мандаринів, хлору чи миючих засобів. Але поки не відомо про летальні випадки. Ідеться про тисячі постраждалих.

Хто несе відповідальність за отруєння?

Відповідальність за отруєння взяла на себе екстремістська група, яка закликала заборонити дівчатам відвідувати школу в Ірані, повідомило незалежне онлайн-видання Iran Journal. Місто Гом, де були зафіксовані перші випадки, вважається шиїтським центром і вкрай консервативним.

Журналісти й деякі іранські політики вказують на те, що за цими нападами можуть стояти близькі до іранського режиму угруповання. Приміром, колишня кореспондентка з Ірану Наталі Амірі розцінює ці випадки як напади, які скоюють релігійні фундаменталісти з метою поширення страху і терору. А журналіст Омід Резаї написав у Twitter, що "затяті прихильники режиму" в останні місяці часто попереджали: якщо держава не зможе виконати вимогу про носіння хустки, вони діятимуть самостійно. "Цілком можливо, що за нападами стоять екстремісти, близькі до режиму", - припускає медійник.

За словами німецько-іранської журналістки Ґільди Сахебі (Gilda Sahebi), родичі постраждалих школярок також покладають відповідальність на іранський режим - не в останню чергу тому, що багато дівчат і молодих жінок брали участь у протестах проти режиму в останні місяці.

Читайте також: В Ірані амністували "десятки тисяч" учасників протестів

Втім, влада офіційно поки не сказала, хто або що несе відповідальність за отруєння. Міністр внутрішніх справ Ахмад Вахіді заявив 4 березня, не уточнюючи подробиць, що слідчі вилучили "підозрілі зразки" під час розслідування, повідомляє державне інформаційне агентство IRNA. Він закликав до спокою серед громадськості, а також звинуватив "ворожий ЗМІ-тероризм" у розпалюванні паніки через передбачувані отруєння, пише агенція AFP.

За понад 40 років після Ісламської революції 1979 року освіта для дівчат в Ірані ніколи не заперечувалася. При цьому Іран закликав талібів у сусідньому Афганістані дозволити дівчатам і жінкам повернутися до шкіл і університетів.