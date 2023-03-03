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Чергова атака отруйним газом у школі для дівчат в Ірані
Чергова атака отруйним газом у школі для дівчат в ІраніФото: Isna
ПолітикаІран

В Ірані тисячі постраждалих від отруєнь у школах для дівчат

Валерій Сааков
1 год. тому

З листопада 2022-го в Ірані регулярно фіксують численні випадки отруєнь у школах для дівчат. Влада звинувачує у цьому іноземних "ворогів", активісти припускають, що за цим стоїть влада.

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В іранських школах для дівчаток фіксують дедалі більше випадків отруєння школярок. У п'ятницю, 3 березня, президент Ірану Ебрагім Раісі визнав, що в школах сталися численні випадки отруєнь учениць, однак звинуватив у цьому іноземних "ворогів". "Ворог намагається таким чином залякати й занепокоїти батьків і учнів", - сказав Раїсі, виступаючи перед натовпом на півдні Ірану, цитує Reuters. Він також наказав міністерству внутрішніх справ провести розслідування цих випадків.

Раніше цього тижня міністерство охорони здоров'я Ірану повідомляло про сотні школярок, котрі отруїлися під час уроків у багатьох школах країни. На сьогодні відомо про цілу серію випадків масових отруєнь у більш ніж 30 іранських школах. Очевидці повідомляють, що школярки вдихали токсичні випари в класах, що призвело до проблем з кровообігом і диханням. На поширених у соцмережах відео видно переповнені лікарняні палати. Крім того, є окремі повідомлення про летальні випадки, однак наразі їх неможливо перевірити, передає мовник Deutschlandfunk з посиланням на іранські ЗМІ.

У деяких випадках йдеться про понад тисячу постраждалих. В інтернеті циркулюють сотні відео, в яких батьки висловлюють свою стурбованість і гнів. Масові отруєння в школах для дівчат спонукали батьків не пускати доньок до школи.

Хто несе відповідальність за отруєння?

Тим часом незалежне онлайн-видання Iran Journal повідомило, що відповідальність за отруєння взяла на себе екстремістська група, яка закликала заборонити дівчатам відвідувати школу в Ірані. Місто Гом, де були зафіксовані перші випадки, вважається шиїтським центром і вкрай консервативним.

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Журналісти й деякі іранські політики вказують на те, що за цими нападами можуть стояти близькі до іранського режиму угруповання. Приміром, колишня кореспондентка з Ірану Наталі Амірі розцінює ці випадки як напади, які скоюють релігійні фундаменталісти з метою поширення страху і терору. А журналіст Омід Резаї написав у Twitter, що "затяті прихильники режиму" в останні місяці часто попереджали: якщо держава не зможе виконати вимогу про носіння хустки, вони діятимуть самостійно. "Цілком можливо, що за нападами стоять екстремісти, близькі до режиму", - припускає медійник.

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За словами німецько-іранської журналістки Ґільди Сахебі (Gilda Sahebi), родичі постраждалих школярок також покладають відповідальність на іранський режим - не в останню чергу тому, що багато дівчат і молодих жінок брали участь у протестах проти режиму в останні місяці.

Міжнародна спільнота закликає до негайного розслідування

На трагічні події в Ірані вже відреагували представники низки держав та міжнародних організацій. Управління ООН з прав людини в Женеві закликало до прозорого розслідування нападів. Правозахисна організація Human Rights Watch закликала іранський уряд негайно і прозоро розпочати розслідування. Також у адміністрації президента США назвали ці повідомленні з Ірану "вкрай тривожними".

А міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) наголосила в своєму дописі в Twitter, що дівчата в Ірані мають "без страху ходити до школи", бо це - частина їхніх прав людини. "Усі випадки (масових отруєнь. - Ред.) потрібно ретельно розслідувати", - наголосила вона.

Тим часом влада передмістя Тегерана Пардіс повідомила інформаційному агентству Tasnim, що поруч з однією зі шкіл, де сталося масове отруєння, бачили автоцистерну. Таку ж цистерну також бачили в містах Ком і Боруджед у західній провінції Лорестан, де так само від отруєння постраждали школярки. "Охоронці на автостоянці, де був припаркований бензовоз, також постраждали від отруєння", - розповів представник влади регіону Пардіс. Однак інших подробить він не навів.

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