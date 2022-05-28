В Ірані поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингарів

Під час масових протестів в Ірані сталися сутички демонстрантів із поліцією. У ніч на суботу, 28 травня, поліція в місті Абадан вперше застосувала проти мітингарів сльозогінний газ та попереджувальні постріли, повідомило іранське інформаційне агентство Fars. Саме в цьому місті 23 травня обвалився 10-поверховий будинок, що споруджувався. Унаслідок обвалу недобудови десятки людей опинилися під завалами.

Станом на першу половину дня 28 травня відомо про 28 загиблих та 26 поранених унаслідок падіння конструкцій будівлі, повідомило державне інформаційне агентство Irna з посиланням на міністра внутрішніх справ Ахмада Вахіді. Утім, точне число жертв катастрофи невідоме.

Мітингарі вимагають притягти винних до відповідальності

В Абадані та інших містах провінції Хузестан люди виходять на вулиці щоночі з середи, вимагаючи притягти до відповідальності всіх винних у катастрофі. За даними Fars, деякі протестувальники скандували "Смерть некомпетентним чиновникам" в Абадані в п'ятницю. Так само в п'ятницю мітинги солідарності відбулися й в інших містах країни, зокрема в Ісфахані та Єзді.

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За даними місцевих органів влади, до суботи було заарештовано 13 осіб, включаючи мера Абадана та двох його попередників. Їх звинувачують у причетності до катастрофи. Тим часом духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у четвер закликав знайти та покарати винних у трагедії, передає інформагенція AFP. А перший заступник президента Мохаммед Мохбер визнав у ефірі держтелебачення наявність "украй поширеної корупції" в будівельній галузі країни, до якої залучені замовники, підрядники, наглядові органі та особи, відповідальні за процес узгодження й видачі дозволів на будівництво.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Автоміст у Генуї, Італія 14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Пішохідний міст в Маямі, США Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст Chirajara, Колумбія Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

Обвалені мости: від Генуї до Києва Шулявський шляхопровід, Україна У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст поблизу Студенки, Чехія 8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

Обвалені мости: від Генуї до Києва Міст через Міссісіпі, США Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції. Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко

