Іран захопив два грецьких танкери

Міністерство закордонних справ Греції у п'ятницю, 27 травня, повідомило про захоплення іранськими військовими у Перській затоці двох суден під грецьким прапором у Перській затоці. Іран заявив про "конфіскацію через порушення", однак не назвав, які саме.

Послу Ірану в Афінах заявлено протест, Греція розцінює затримання суден як акт піратства, засуджує ці дії та потребує негайного звільнення суден та їх екіпажів, повідомляє служба інформації грецького МЗС. Серед членів екіпажів захоплених суден - дев'ятеро громадян Греції.

Афіни поінформували про інцидент Брюссель, а також Міжнародну морську організацію.

Як повідомлялося, у квітні Греція затримала танкер під російським прапором, на борту якого перебувало 115 тисяч тонн іранської нафти. 25 травня грецькі відомства заявили, що ця нафта має бути передана Сполученим Штатам Америки на запит Вашингтона, зазначає AFP. Тегеран назвав дії Греції "міжнародним розбоєм".