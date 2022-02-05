Держдеп: США відновлять винятки із санкцій проти Ірану

Уряд Ірану визнає "правильним, але недостатнім кроком" намір США відновити деякі винятки з санкцій щодо Тегерана. Іран чекає тепер "на те, що відбудеться щось відчутне", цитує міністра закордонних справ Ірану AFP у суботу, 5 лютого.

Напередодні високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив агенції Reuters, що адміністрація президента Джо Байдена має намір скасувати санкції, запроваджені колишнім лідером США Дональдом Трампом щодо ядерної програми Ірану. Відновленням винятків з санкцій, призупинених Трампом у 2020 році, Вашингтон хоче "полегшити" обговорення технічних аспектів на завершальному етапі переговорів щодо іранської ядерної програми у Відні.

Поновлення винятків із санкцій дозволить закордонним компаніям здійснювати діяльність у галузі мирного освоєння атома на деяких об'єктах в Ірані, що сприятиме відновленню ядерної угоди. Однак це не слід розуміти як "поступку Ірану" або як сигнал "про те, що ми близькі до угоди", наголосив при цьому в інтерв'ю Reuters представник Держдепартаменту.

Як повідомлялось, 3 лютого у столиці Австрії розпочалися переговори про відновлення міжнародної ядерної угоди з Іраном. Представники урядів західних держав, серед яких міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock), нещодавно терміново попередили про закриття вікна можливостей для вирішення конфлікту з Іраном. Тоді, як основні питання поточних переговорів залишаються невирішеними, Іран продовжує "послідовно розширювати" свою ядерну програму, застерегла голова МЗС ФРН.

Читайте також: Іран у 16 разів перевищив дозволений обсяг збагаченого урану - МАГАТЕ

Президент Ірану Ібрагім Раісі - прихильник більш жорсткої лінії у відносинах із Заходом

Ядерна угода з Іраном

Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми (СВПД), який називають "ядерною угодою", у 2015 році підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія. Призначення СВДП - запобігти створенню Тегераном ядерної зброї. США в односторонньому порядку вийшли з угоди в 2018 році за тодішнього президента Трампа і знову запровадили масштабні санкції проти Тегерана.

У 2020 році адміністрація Трампа також призупинила дію винятків із санкцій, які стосуються, зокрема, реактора у Тегерані, призначеного для дослідницьких цілей, та важководного реактора в Ераку. Під наглядом міжнародних інспекторів реактор в Ераку був модифікований - для того, щоб унеможливити виробництво плутонію для військових цілей. Після виходу Вашингтона з ядерної угоди Іран також поступово скорочує зобов'язання щодо неї.

Переговори про повернення до дотримання умов ядерної угоди розпочалися в столиці Австрії у квітні 2020 року, але зайшли у глухий кут після обрання президентом Ірану у 2021 році прихильника жорсткої лінії у відносинах із Заходом Ібрагіма Раісі.. Тим часом Тегеран продовжує збільшувати запаси урану, збагаченого до рівнів, що перевищують узгоджені у ядерній угоді.