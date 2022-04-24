В Іраку затримано німецьку журналістку

Збройні сили Іраку затримали німецьку журналістку у Сінджарі - одному з центрів компактного проживання іракських єзидів на північному заході країни. Про це в суботу, 23 квітня, повідомило агентство новин dpa з посиланням на іракські кола безпеки. У МЗС ФРН підтвердили факт затримання.

Посольство Німеччини в Багдаді перебуває в контакті з іракською владою і працює над отриманням консульського доступу до репортерки. З яким виданням вона співпрацює, не уточнюється.

Курдський центр: Затримано громадян ФРН та Словенії

За даними курдського центру зі зв'язків із громадськістю Civaka Azad від 23 квітня, громадяни ФРН Марлене Ф. (Marlene F.) та Словенії Матей К. (Matej K.) перебувають під вартою в Багдаді. Причини затримання журналістів, здійсненого 20 квітня, не уточнюються.

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У центрі повідомили, що репортери ставили собі за мету "задокументувати соціальні умови життя єзидського суспільства". Працівників ЗМІ затримали на контрольно-пропускному пункті іракської армії поблизу Сінджара. У них конфіскували телефони та сумки й допитували до ранку. При цьому журналістам, за цими даними, погрожували іракські солдати. За словами очевидців, щодо репортерів провели особистий огляд - попри їхні заперечення. 22 квітня затриманих було переведено до столиці Іраку.