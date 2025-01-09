Атака БпЛА: в Енгельсі 2-гу добу гасять пожежу на нафтобазі

У Саратовській області РФ продовжують "ліквідацію наслідків атаки безпілотників", заявив губернатор на другу добу після удару ЗСУ по нафтобазі "Кристал" Росрезерву, де базується стратегічна військова авіація.

У місті Енгельс Саратовської області РФ другий день не вдається загасити нафтобазу Федерального агентства з державних резервів (Росрезерв), що спалахнула після удару українських безпілотників.

"Екстренні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки БпЛА", - заявив у четвер, 9 січня, губернатор російського регіону Роман Бусаргін у Telegram. За його словами, "за необхідності направиться додаткова техніка".

Напередодні в місті запровадили режим надзвичайної ситуації, а під час гасіння загинули двоє працівників пожежної служби міністерства надзвичайних ситуацій РФ.

Який об'єкт постраждав, офіційно не повідомляється. Раніше губернатор заявляв, що всі дрони нібито збили, але "є влучання уламків у промислове підприємство".

Удар по нафтобазі стратегічної авіації

Видання "Радіо Свобода" та декілька Telegram-каналів встановили координати пожежі та з'ясували, що пошкоджений об'єкт - нафтобаза "Кристал" Росрезерву, де зберігається паливо для військового аеродрому "Енгельс-2".

На ньому базується стратегічна авіація. Вона може виступати носієм ядерної зброї та регулярно завдає ударів крилатими ракетами по Україні. Станом на 2023 рік аеродром був єдиним, де були розміщені стратегічні бомбардувальники Ту-160.

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) визнав атаку на нафтобазу в Енгельсі та зазначив, що вона створила логістичні проблеми для російської армії й суттєво знизила її можливості завдавати ударів по українських містах і цивільних об'єктах.