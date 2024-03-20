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Російську авіабазу "Енгельс" атакували дрони

Олександр Куницький
20 березня 2024 р.

Безпілотники атакували місто Енгельс, де розташована авіабаза бомбардувальників РФ, з яких та завдає ракетних ударів по Україні. ЗМІ пишуть, що це був удар ГУР українськими дронами "Лютий" і "цілі уражено".

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Російські бомбардувальники Ту-95 на аеродромі "Енгельс"
На авіабазі "Енгельс" розташовані російські бомбардувальники Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance

Російське місто Енгельс у Саратовській області в ніч на середу, 20 березня, атакували дрони, повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін у Telegram-каналі.

За його словами, безпілотники нібито були знищені системою протиповітряної оборони (ППО), яка "спрацювала своєчасно та ефективно", а "постраждалих та руйнувань інфраструктури під час падіння уламків попередньо немає".

У міноборони РФ також переконують про збиття вночі "українських дронів" - чотирьох над Саратовською областю та одного над Бєлгородською.

ЗМІ: Атака на Енгельс - операція ГУР дронами "Лютий"

Як повідомила низка українських ЗМІ з посиланням на джерела, атака дронів на Енгельс є спецоперацією Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України.

"Безпілотний дрон-камікадзе українського виробництва "Лютий" прекрасно себе показує. Демілітаризацію та декомунізацію Енгельса буде продовжено", - сказав співрозмовник "Української правди" та додав, що наслідки нинішньої атаки уточнюються.

Водночас "Радіо Свободі" в ГУР сказали, що "цілі уражено, результати уточнюються", але не деталізували, які саме цілі.

Згідно з супутниковими знімками, які є у розпорядженні "Схем", 19 березня на території аеродрому базувались 11 літаків, зокрема дев'ять бомбардувальників: шість Ту-95 (один з яких - у неробочому стані) та три Ту-160. 

Аеродром "Енгельс" в Саратовській області РФ, яка знаходиться за понад 600 кілометрів від українського кордону, слугує базою для стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-160 та Ту-95. З них росіяни обстрілюють територію України крилатими ракетами повітряного базування типу Х-55/555 та Х-101.

Аеродром вже кілька разів атакували безпілотники. Зокрема, в грудні минулого року було пошкоджено кілька літаків. Після цього Росія, ймовірно, перекинула частину бомбардувальників на авіабазу Оленья на Кольському півострові, повідомляло видання The Barents Observer.

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www.pravda.com.ua

Радіо Свобода: Українські дрони вразили цілі на аеродромі "Енгельс"

www.radiosvoboda.org