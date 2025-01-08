У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу

Масованої атаки безпілотників зазнали Саратов та Енгельс, де є пошкодження на промисловому підприємстві. За даними російських Telegram-каналів, в ударі по нафтобазі брали участь понад 30 дронів.

У місті Енгельс Саратовської області вночі середи, 8 січня, сталися вибухи після атаки дронів. Губернатор Роман Бусаргін повідомив, що масованої атаки зазнали Саратов та Енгельс, "уламки збитих безпілотників влучили" в якийсь "промисловий об'єкт", де є "пошкодження", але ніхто з людей не постраждав.

За даними російських Telegram-каналів, йдеться про нафтобазу, де внаслідок удару безпілотників спалахнула сильна пожежа.

Як зазначає канал "ВЧК-ОГПУ", за попередніми даними, в атаці на нафтобазу в Енгельсі брали участь понад 30 дронів.

Вранці 8 січня міністерство оборони Росії повідомило про 32 нібито збитих безпілотників над сімома областями РФ та акваторією Азовського моря. У російському оборонному відомстві стверджують, що 11 БпЛА знищені над територією Саратовської області, по чотири безпілотники - над територіями Курської та Ростовської областей, по три - над Бєлгородською та Брянською областями, два - над Краснодарським краєм, один - над Волгоградською областю та чотири - над акваторією Азовського моря.

Читайте також: Дрони атакували аеродром у російському Міллерово

У середині грудня саратовський губернатор Бусаргін заявив про атаку безпілотників на військовий аеродром у регіоні, не уточнивши, про який саме аеродром йдеться. При цьому в Енгельсі під Саратовом розташована авіабаза повітряно-космічних сил РФ "Енгельс-2", на якій базуються стратегічні бомбардувальники. У Збройних силах України наголошують, що літаки з Енгельса запускають ракети по території України.