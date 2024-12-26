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ЕкономікаРосійська Федерація

В Apple пояснили видалення застосунків низки ЗМІ в РФ

Роман Сулима | Євгенія Наконечна
26 грудня 2024 р.

Американська компанія пояснила видалення застосунків незалежних ЗМІ та VPN-сервісів з App Store в Росії необхідністю дотримання місцевих законів і прагненням і далі надавати свої послуги на території країни.

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Логотип американської технологічної корпорації Apple
Логотип американської технологічної корпорації AppleФото: CFOTO/NurPhoto/IMAGO

Американська технологічна корпорація Apple пояснила видалення застосунків низки незалежних ЗМІ та VPN-сервісів з App Store в Росії необхідністю дотримання місцевих законів і прагненням продовжувати надавати свої послуги на території країни. Про це йдеться в офіційній відповіді компанії Apple на запит організації "Репортери без кордонів" (RSF) у середу, 25 грудня. Як зазначено в документі, представники Apple заявили, що їхні дії зумовлені як юридичними обмеженнями, передбаченими в російському законодавстві, так і завданням "підтримувати демократичні принципи".

"Невиконання вимог закону може призвести до того, що Apple більше не зможе підтримувати App Store або поширювати контент у цій країні. Уряд США заохочує компанії підтримувати доступність комунікаційних послуг для російського населення, вважаючи, що наявність цих послуг необхідна для підтримки демократичних принципів", - йдеться у відповіді Apple.

Apple приховала в РФ подкасти BBC, The Insider і "Ехо Москви"

Корпорація Apple приховала в застосунку "Подкасти" для користувачів у Росії новинне шоу "Що це було?" російської служби BBC, а також подкасти радіо "Ехо Москви" і видання The Insider. Про це повідомляло 14 листопада видання "Медіазона". Коли саме цей контент приховали, невідомо. Російським користувачам доступні тільки приховані подкасти, прослухані та завантажені раніше, а у нових користувачів немає можливості знайти їх у пошуку, написало видання, уточнивши, що останній доступний епізод вийшов 8 листопада. Поза РФ усі приховані подкасти при цьому доступні.

Компанія регулярно виконує вимоги російської влади щодо видалення з магазину додатків незалежних ЗМІ, пише 25 грудня видання The Moscow Times (МТ). Серед вилучених - застосунок "Радіо Свобода", що містив матеріали його проєктів "Сибір.Реалії" і "Північ.Реалії".

Apple звинувачують у співпраці з владою РФ

Компанія Apple пішла з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Водночас останнім часом з'являлися припущення про її можливу співпрацю з Роскомнаглядом. Apple активно видаляла додатки заблокованих у Росії іноземних ЗМІ. Вимоги російської влади компанія неодноразово виконувала і в минулому.

У 2024 році Apple почала активно видаляти і VPN-сервіси. Зокрема, у липні вересні з російського App Store зникло 25 VPN-додатків, у вересні - ще 98. Серед видалених додатків - NordVPN, Proton VPN і Red Shield VPN, уточнюють журналісти МТ. VPN-сервіси дають змогу користувачам обходити блокування незалежних медіа і є основним для жителів Росії способом доступу до заблокованих ресурсів.

У вересні 28 організацій, включно з правозахисними об'єднаннями, медіа та розробниками VPN-додатків, звернулися до Apple із закликом припинити виконання пов'язаних із цензурою вимог російської влади.

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