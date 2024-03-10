В Амстердамі відкрили новий Національний музей Голокосту

В Амстердамі у неділю, 10 березня, відкрили новий Національний музей Голокосту. Відкриття відбувалося на тлі протестів проти військової операції Ізраїлю в Секторі Гази.

Присутні на церемонії відкриття представники влади Нідерландів, Ізраїлю , а також Німеччини застерегли від поширення у світі антисемітизму. Король Нідерландів Вільгельм-Александер наголосив, що "отруйні слова та дії можуть призвести до смертельної динаміки". Також він додав, що музей "показує нам руйнівні наслідки, які може мати антисемітизм". "Саме тому ми повинні продовжувати бути в курсі того, як все починалося і як воно йшло від поганого до гіршого", - сказав він.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог привітав ініціативу Нідерландів щодо створення нового музею Голокосту на тлі "зростання антисемітизму в усьому світі". "У цей ключовий момент ця установа надсилає чітку потужну заяву. Пам'ятайте! Пам'ятайте про жахи, породжені ненавистю, антисемітизмом і расизмом, і ніколи більше не дозволяйте їм процвітати", - сказав він. Також він застеріг: "Антисемітизм та ненависть знову буяють. "Ніколи знову" має початись зараз". При цьому він закликав молитися за звільнення захоплених терористами ХАМАСу 7 жовтня заручників.

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Президентка Бундесрату Мануела Швезіґ (Manuela Schwesig), яка представляла Німеччину під час відкриття музею Голокосту, наголосила на важливості спільної боротьби, особливо в Європі, проти антисемітизму. Вона згадала "шокуючий напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, його жертв" і наголосила, що "євреї знову стали жертвами ненависті, насильства та вбивств".

Відкриття музею відбувалося на тлі протестів проти військової операції Ізраїлю в Секторі Гази. Фото: Mouneb Taim/Anadolu/picture alliance

Між тим навколо "Португальської синагоги", де відкрився музей, а також в інших районах Амстердама кілька тисяч людей демонстрували проти візиту Герцога до Нідерландів та військових дій Ізраїлю у Секторі Гази. У цей день у Газі повідомили, що в регіоні жертвами оголошеної Ізраїлем війни проти терористичної організації ХАМАС стали понад 31 тисяча палестинців. Перевірити ці дані з незалежних джеред наразі неможливо.

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Музей Голокосту в Амстердамі

Під час Другої світової війни нацистами були замордовані 102 тисячі євреїв, які мешкали у Нідерландах, - фактично дві третини єврейського населення королівства. У відкритому музеї Голокосту представлені фотографії, фільми, а також інсталяції, які оповідають тодішню історію систематичного знищення євреїв у Нідерландах. Також у музеї можна бачити особисті речі жертв переслідувань. Музей відкритий у районі, де під час Другої світової в Амстердамі був розгорнутий табір, куди зганяли євреїв, але також і дитяча установа, в якій врятували майже 600 дітей.