Зеленський про Голокост: Злочин, якому не буде забуття

Знати правду про Голокост - "дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу", наголосив президент України Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що злочин Голокосту ніколи не буде забутий. Відповідне відеозвернення Зеленський оприлюднив у суботу, 27 січня, в день пам'яті про жертв Голокосту.

"Сьогодні світ вшановує пам'ять мільйонів жертв Голокосту. Злочин нацистів, якому ніколи не буде забуття. Рукотворної катастрофи, що забрала життя мільйонів невинних людей. Шість мільйонів євреїв було вбито... Кожне нове покоління має знати правду про Голокост. Це дуже важливо для того, щоб людське життя залишалося найвищою цінністю для всіх народів світу", - йдеться у зверненні Зеленського.

Зеленський закликав не забувати Праведників народів світу

Зеленський також зазначив, що також важливо пам'ятати про подвиг тих, хто тоді не знав, чи програє зло, але "беріг у своїй душі добро і рятував життя інших".

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"На жаль, ми не знаємо всіх таких історій порятунку, багато імен Праведників і рятівників залишилися невідомими. Але кожне ім'я, яке відоме, має бути збережене навіки. Щоб людство завжди пам'ятало, що навіть за найтемніших обставин слід вірити й допомагати світлу перемогти. Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту!" - підсумував Зеленський.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

У листопаді 2005 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією 60/7 проголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Вона наголосила, що "Голокост, під час якого було вбито третину єврейського народу і незліченну кількість представників інших меншин, слугуватиме застереженням для всіх людей на всі часи про небезпеку ненависті, нетерпимості, расизму та упереджень".

Резолюція 60/7 відкидає всі форми заперечення Голокосту. Вона підтримує розвиток освітніх програм, спрямованих на збереження пам'яті про Голокост, і покликана сприяти запобіганню геноцидів у майбутньому.

Посилаючись на Загальну декларацію прав людини, резолюція засуджує всі форми "релігійної нетерпимості, підбурювання, переслідування або насильства щодо осіб чи громад на підставі їхнього етнічного походження або релігійних переконань" у всьому світі.

Цей день було обрано у зв'язку з тим, що саме 27 січня 1945 року радянська Червона армія звільнила нацистський концентраційний табір смерті "Аушвіц-Біркенау".

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