В Албанії створять мікродержаву для поміркованих мусульман

У місті-державі для мусульман поміркованого спрямування не вимагатимуть від жінок носіння хустки і дозволять вживати алкоголь, пише NYT із посиланням на прем'єра Албанії Еді Раму.

У столиці Албанії Тирані планується створити карликову державу за аналогією з Ватиканом у Римі, але призначатиметься вона не для католиків, а для поміркованої мусульманської громади бекташів. Про це в суботу, 21 вересня, написала газета The New York Times із посиланням на прем'єр-міністра країни Еді Раму і релігійного лідера суфійського ордену Бекташі Едмонда Брахімая, відомого як Баба Монді.

Передбачається, що на території майбутнього міста-держави буде дозволено вживання алкоголю, а від жінок не вимагатимуть носіння хустки і дозволять їм носити те, що вони хочуть; жодних приписів способу життя нав'язуватися не буде. "Бог нічого не забороняє. Ось чому він дав розум", - заявив Едмонд Брахімай в інтерв'ю NYT.

Карликова держава для просування толерантної версії ісламу

Албанії Еді Рама зі свого боку повідомив виданню, що "в найближчому майбутньому" оголосить плани створення нового державного утворення під назвою Суверенна держава ордену Бекташі. Очікується, що її площа становитиме лише близько десяти гектарів, проте там діятимуть власна адміністрація, паспорти та кордони, пише NYT.

Як заявив газеті Еді Рама, метою створення нової держави стане просування толерантної версії ісламу, якою Албанія пишається. "Ми повинні берегти цей скарб - релігійну толерантність - і ніколи не сприймати її як щось само собою зрозуміле", - підкреслив він. Албанський прем'єр упевнений, що створення поміркованої ісламської мікродержави надішле сигнал: "Не дозволяйте стереотипам про мусульман визначати, хто такі мусульмани".

За інформацією німецького гуманітарного проєкту Renovabis, до суфійського ордену Бекташі належить тільки 2,1 відсотка населення Албанії. Таким чином, прихильники цієї течії становлять меншість серед тих, хто сповідує традиційний іслам, частка яких у країні сягає 57 відсотків. Бекташі - один із найвпливовіших орденів суфіїв (містиків) на Балканах і в Туреччині, він проповідує помірний іслам і значно відхиляється від інтерпретації мусульманства в рамках норм шаріату.

Християни є натомість релігійною меншиною в Албанії - лише 10 відсотків населення сповідують католицизм, а 7 відсотків належать до православних, уточнює інформагенція KNA.