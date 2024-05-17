Увечері в Україні можуть обмежувати постачання електрики

Енергетики не планують обмежувати постачання електроенергії до 19:00, незважаючи на те, що в енегосистемі й далі зберігається дефіцит.

В енергосистемі України у п'ятницю, 17 травня, зберігається значний дефіцит електроенергії. Її постачання споживачам обмежували з півночі до 8:00, а також попередньо планують обмежувати з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах України за графіками погодинних відключень, повідомили у НЕК "Укренерго".

У компанії "ДТЕК", своєю чергою, теж вказали, що до 19:00 обмеження електропостачання не передбачені для Києва, а також Київщини, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини. Якщо в цей проміжок часу електроенергія буде відсутня, то це може бути пов'язаним з локальною аварією, йдеться у дописі у Telegram компанії.

Міненерго: Україна не залучала аварійну допомогу

В міністерстві енергетики повідомили, що вночі та зранку 17 травня застосовувалися стабілізаційні відключення, але аварійна допомога від інших країн не залучалася, на відміну від минулої доби. Тоді потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та допомогою з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі - отримувала надлишки електроенергії.

"Загалом відключення як промислових, так і побутових споживачів застосовувалися минулої доби в усіх регіонах, окрім Херсонщини. Застосування графіків погодинних відключень можливе сьогодні з 19:00 до кінця доби", - йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

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Крім того, як повідомили в міненерго, у Вінницькій області внаслідок падіння уламків російського дрона пошкоджень зазнало обладнання одного з енергооб'єктів. Це призвело до того, що без електрики опинилися понад 23 тисячі абонентів у чотирьох населених пунктах, на ранок більшість із них заживили.

Водночас на Сумщині з технологічних причин короткостроково вимикалась високовольтна повітряна лінія. Це призвело до знеструмлення підприємства теплогенерації, домогосподарств у Сумах та об’єктів залізниці. У Харкові вимикалися 182 тисячі споживачів, метрополітен, тепломережі та очисні споруди. Наразі постачання електроенергії для усіх споживачів відновлене, повідомили у відомстві.

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