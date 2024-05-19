20 травня в Україні знов обмежуватимуть постачання електрики

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що 20 травня для всіх регіонів України будуть задіяні графіки погодинних відключень електроенергії . Як випливає з поширеного в неділю, 19 травня, повідомлення пресслужби компанії, графіки діятимуть з 18:00 по 24:00 і стосуватимуться побутових і промислових споживачів. Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, запевнили в компанії.

Днями в "Укренерго" прогнозували, що запроваджені нещодавно обмеження на споживання електроенергії зберігатимуться до серпня-вересня. У компанії також застерегли, що взимку ситуація в енергетиці теж буде складною і відключень не уникнути. Такий прогноз дав колишній виконувач обов'язків міністра енергетики, а нині радник прем'єр-міністра та член наглядової ради національної компанії "Укренерго" Юрій Бойко.

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Нагадаємо, обмеження на споживання електроенергії в Україні запровадили від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій внаслідок п'яти ракетно-дронових ударів, яких війська РФ завдали по українській енергосистемі з 22 березня та браку можливостей імпортувати більше електроенергії з-за кордону.