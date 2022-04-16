Уряд України не поінформований про рішення Берліна щодо зброї - посол

Український уряд не поінформований у деталях про рішення Берліна збільшити військову допомогу Україні, повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник. "Заява про збільшення військової допомоги звучить, на перший погляд, добре. Але український уряд взагалі не повідомлений про деталі", - цитує дипломата у суботу, 16 квітня, у попередньому повідомленні видання Welt am Sonntag.

При цьому Мельник нарікає на дефіцит інформації у Києва щодо рішення уряду Німеччини і заявляє, що з Україною щодо цього не проводили жодних консультацій. "Ми нічого не знаємо ні про обсяги поставок зброї, ні про процедури, ні про строки. Як і раніше, про це нічого не відомо", - наголосив український посол.

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Ідеться про рішення, яке напередодні оприлюднив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner). Він повідомив про істотне збільшення фінансування військової допомоги для України у соцмережі Twitter. У дописі Лінднер вказав, що у додатковому бюджеті передбачено збільшення до двох мільярдів євро коштів на так звану допомогу задля посилення безпеки (Ertüchtigungshilfe). За даними dpa, ці кошти мають піти на "різні шляхи допомоги Україні з метою її захисту від російської агресії".

Як повідомляє Welt am Sonntag, Мельник також зазначив, що від уряду Німеччини досі немає згоди щодо поставок Києву важкого озброєння, хоча відповідні пропозиції від концернів-виробників є. Ідеться про системи ППО, танки типу Leopard та Marder. Український посол висловив сподівання на "чесний і конструктивний діалог з урядом ФРН щодо поставок важкого озброєння".