 Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2021

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Новини

Уряд України дозволив не використовувати касові апарати в селах

Українським підприємцям, які здійснюють роздрібну торгівлю у сільській місцевості, уряд дозволив не використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО). Втім, є дві умови.

Використання РРО буде обов'язковим з 1 січня 2022 року

Використання РРО буде обов'язковим з 1 січня 2022 року

Кабінет міністрів України звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), так званих касових апаратів. Про це у п'ятницю, 24 грудня, повідомляє міністерство економіки.

Згідно з рішенням, аби бути звільненими від використання РРО підприємці в селах не повинні перевищувати граничний розмір річного обсягу розрахункових операцій - 167 розмірів мінімальної заробітної плати (наразі ця сума незначно пеервищує один мільйон гривень). Водночас застосовувати РРО все ж потрібно буде при торгівлі підакцизними товарами (зокрема, спритними напоями та тютюновими виробами), або в разі здійснення торгівлі також через інтернет.

Як зазначила перша віце-прем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, таким чином уряд вирішив підтримати підприємців у селах, аби вони не закривали бізнес і не звільняли своїх працівників. "Рівень доходів підприємців в селах значно менший, ніж в містах, а в умовах карантинних обмежень він ще більше знизився. Витрати на придбання РРО стануть для них додатковим фінансовим навантаженням, що матиме негативні наслідки для бізнесу", - цитує її пресслужба мінекономіки. Крім того, за словами міністерки, не всі підприємці в селах можуть використовувати програмні РРО через нерівномірне покриття швидкісним інтернетом або через його відсутність.

Читайте також: Касові апарати для ФОПів з 2022 року: бути чи не бути?

Обов'язкове застосування касових апаратів з 2022 року

З 1 січня 2022 року РРО мають застосовувати інтернет-магазини, ресторани та кафе, турагенції та туроператори, готелі, продавці ювелірних виробів, текстилю, магазини секондхенду тощо та всі фізичні особи-підприємці (ФОП), крім платників єдиного податку 1-ї групи, що не мають найманих працівників і здійснюють роздрібну торгівлю за готівку на ринках.

Такі нововведення передбачені в законі про обов'язкове застосування РРО для ФОП, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп. Спочатку планувалося, що він набуде чинності з 2021 року, однак парламент відтермінував його в грудні минулого року. Це сталося після численних акцій протестів підприємців під стінами Верховної Ради України, які скаржилися на неможливість вести бізнес з використанням касових апаратів під час карантинних обмежень.

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