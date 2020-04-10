Уряд Італії подовжив суворі обмеження через коронавірус

Запроваджені ще 9 березня жорсткі карантинні заходи триватимуть до 3 травня, вирішив уряд у Римі. Утім, з 14 квітня заплановані деякі послаблення для сфери торгівлі та окремих галузей промисловості.
Жорсткі обмежувальні заходи, запроваджені в Італії з метою протидії пандемії COVID-19, триватимуть до 3 травня. Про подовження обмежень повідомив у п'ятницю, 10 квітня, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. "Це складне, але необхідне рішення, за яке я беру на себе повну політичну відповідальність", - заявив італійський прем'єр, цитує агенція новин Reuters.
Запроваджені урядом Італії жорсткі карантинні заходи мали завершитися 13 квітня. Утім, за словами Конте, в разі скасування карантину у цей день, Італія ризикує втратити досягнуті раніше успіхи в боротьбі проти коронавірусу.
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Водночас Конте запевнив, що вже з 14 квітня плануються деякі послаблення, зокрема для сфери торгівлі. Італійський прем'єр пообіцяв, що деякі магазини, як-от книгарні і магазини дитячого одягу, зможуть поновити роботу. Також відновлять роботу деревообробні підприємства, передає агенція новин dpa.
Карантин паралізував країну
9 березня влада Італії оголосила загальнонаціональний карантин. Відтоді 60 мільйонів жителів країни мусять залишатися вдома. Школи, університети і всі підприємства, чия робота не є життєво необхідною, зачинені. Працювати можуть лише супермаркети, банки, аптеки й поштові відділення. Поїздки в межах Італії заборонені, за винятком випадків, пов'язаних зі здоров'ям або невідкладними справами.
Людям в Італії дозволяється залишати помешкання тільки за певних обставин, у тому числі: спортивні тренування неподалік від помешкання, купівля продуктів або візит до лікаря. Кожен мусить мати при собі роздруковану пояснювальну записку із зазначенням причини свого перебування на вулиці на випадок перевірки поліцією. Порушникам загрожує штраф від 400 до 3000 євро або до трьох місяців ув'язнення.
Коли в першій половині березня в країні запровадили карантинні заходи, за їхнє порушення передбачили відповідальність у вигляді штрафу розмірі 206 євро або до трьох місяців ув'язнення. Втім, 26 березня уряд Італії посив відповідальність за порушення карантинних обмежень. За час дії карантину поліція перевірила понад два мільйони людей. У понад 100 тисячах випадків були складені протоколи та порушені справи.
В Італії, згідно з даними онлайн-платформи Worldometer, станом на 10 квітня підтверджено 147,5 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2, 18,8 тисячі людей померли від COVID-19.
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