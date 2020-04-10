Уряд Італії подовжив суворі обмеження через коронавірус

Жорсткі обмежувальні заходи, запроваджені в Італії з метою протидії пандемії COVID-19, триватимуть до 3 травня. Про подовження обмежень повідомив у п'ятницю, 10 квітня, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте. "Це складне, але необхідне рішення, за яке я беру на себе повну політичну відповідальність", - заявив італійський прем'єр, цитує агенція новин Reuters.

Запроваджені урядом Італії жорсткі карантинні заходи мали завершитися 13 квітня. Утім, за словами Конте, в разі скасування карантину у цей день, Італія ризикує втратити досягнуті раніше успіхи в боротьбі проти коронавірусу.

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Водночас Конте запевнив, що вже з 14 квітня плануються деякі послаблення, зокрема для сфери торгівлі. Італійський прем'єр пообіцяв, що деякі магазини, як-от книгарні і магазини дитячого одягу, зможуть поновити роботу. Також відновлять роботу деревообробні підприємства, передає агенція новин dpa.

Карантин паралізував країну

9 березня влада Італії оголосила загальнонаціональний карантин. Відтоді 60 мільйонів жителів країни мусять залишатися вдома. Школи, університети і всі підприємства, чия робота не є життєво необхідною, зачинені. Працювати можуть лише супермаркети, банки, аптеки й поштові відділення. Поїздки в межах Італії заборонені, за винятком випадків, пов'язаних зі здоров'ям або невідкладними справами.

Людям в Італії дозволяється залишати помешкання тільки за певних обставин, у тому числі: спортивні тренування неподалік від помешкання, купівля продуктів або візит до лікаря. Кожен мусить мати при собі роздруковану пояснювальну записку із зазначенням причини свого перебування на вулиці на випадок перевірки поліцією. Порушникам загрожує штраф від 400 до 3000 євро або до трьох місяців ув'язнення.

Коли в першій половині березня в країні запровадили карантинні заходи, за їхнє порушення передбачили відповідальність у вигляді штрафу розмірі 206 євро або до трьох місяців ув'язнення. Втім, 26 березня уряд Італії посив відповідальність за порушення карантинних обмежень. За час дії карантину поліція перевірила понад два мільйони людей. У понад 100 тисячах випадків були складені протоколи та порушені справи.

В Італії, згідно з даними онлайн-платформи Worldometer, станом на 10 квітня підтверджено 147,5 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2, 18,8 тисячі людей померли від COVID-19.

Туризм: коронавірус і його наслідки Криза в Італії З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

Туризм: коронавірус і його наслідки Італія ізольована Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

Туризм: коронавірус і його наслідки Середземноморські круїзи призупинені Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

Туризм: коронавірус і його наслідки Круїзи як фактор ризику Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

Туризм: коронавірус і його наслідки Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

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Туризм: коронавірус і його наслідки Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

Туризм: коронавірус і його наслідки Азіати очкують величезні збитки Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП. Автор: Андреас Кірхгофф

