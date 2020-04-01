Українські медики-добровольці прибули в Італію

Літак із 20 українськими медиками-добровольцями в суботу, 4 квітня, прибув до Італії, повідомило посольство України в Італії. Українські фахівці упродовж двох тижнів надаватимуть допомогу хворим на COVID-19.

"Зустріли українських медиків-волонтерів разом з главою МЗС Італії Луїджі Ді Майо і керівництвом регіону Марке, в лікарнях якого вони надаватимуть допомогу хворим коронавірусом. Дорогі італійські друзі, в цей складний момент Україна з вами!",- йдеться в повідомленні посольства на сторінці у соцмережі Facebook.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у соцмережі Twitter оприлюднив відео зустрічі літака з українськими медиками, зазначивши: "Підкріплення прибуває".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков перед відправленням літака з Києва вказав на важливіть цієї місії і для України. "В Італії працюють багато українців, за неофіційними даними, близько 100 із них перебувають у реанімації. Допомагаючи Італії, ми допоможемо собі. І дуже важливо: українські фахівці отримають безцінний досвід лікування коронавирусу", - заявив Арсен Аваков, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, українські медики в Італії мають вивчити досвід боротьби з коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через "Zoom" для тисячі українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів. "А потім, через два тижні, коли в Україні очікується пік епідемії, наші медики повернуться і використають отриманий в Італії досвід для порятунку життів українців", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, 3 квітня президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів забезпечити надання Італії гуманітарної допомоги. Окрім бригади медиків, Україна має намір за кілька днів поставити до Італії в рамках гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом медичні спиртові дезінфектори.

Серед українських медиків, які протягом двох тижнів виконуватимуть свою роботу в Італії, - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністів, терапевти, а також медичні сестри.