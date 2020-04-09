 Сумні рекорди Великобританії і Франції: за добу більше смертей від COVID-19, ніж в Італії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.04.2020

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Новини

Сумні рекорди Великобританії і Франції: за добу більше смертей від COVID-19, ніж в Італії

Вперше з часу спалаху пандемії коронавірусу в Європі у Великобританії та Франції зафіксували більше смертей, ніж у Італії. За минулу добу від COVID-19 у королівстві померли 980 людей, у Франції - 987.

Вечірній Лондон під час локдауну

Вечірній Лондон під час локдауну

Вперше з початку поширення коронавірусу SARS-CoV-2 Європою Великобританія повідомила про більшу кількість загиблих від хвороби COVID-19, яку викликає вірус, ніж Італія. Ввечері п'ятниці, 10 квітня, британський міністр охорони здоров'я поінформував, що протягом доби від COVID-19 померли 980 людей.

У Франції у цей день також зафіксували рекордно високу летальність протягом доби. Там від коронавірусу померли 987 людей.

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Досі в Європі найбільша кількість летальних випадків протягом доби була зафіксована 27 березня в Італії - тоді там померли 969 осіб.

Тим часом у Італії, згідно з даними місцевих медиків, на яких посилається онлайн-платформа Worldometer, за минулу добу підтверджено 570 смертельних випадків від коронавірусу.

За даними Worldometer, у Великобританії зафіксовано 70,2 тисячі заражень коронавірусом, майже 9 тисяч людей померли. У Франції нині підтверджено 118,8 тисяч інфікувань SARS-CoV-2 і 13 тисяч летальних випадків. В Італії тим часом підтверджено 147,5 тисячі випадків зараження коронавірусом, 18,8 тисячі людей померли від COVID-19.

Найбільше випадків зараження коронавірусом в Європі зафіксовано в Іспанії - там інфіковані понад 157 тисяч людей. У цій країні зафіксовано майже 16 тисяч летальних випадків.

Загалом у світі від COVID-19 станом на 10 квітня померли понад 100 тисяч людей. 

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