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КатастрофиСполучені Штати Америки

Ураган "Хелен" у США забрав життя понад 90 людей

Євгенія Наконечна
30 вересня 2024 р.

У США оцінюють масштаби катастрофи, викликаної руйнівним ураганом "Хелен", який призвів до сильних повеней та зсувів у штатах на Атлантичному узбережжі.

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Рятувальники долають наслідки урагану "Хелен" в США
Наслідки урагану "Хелен" в СШАФото: Nicholas Strasburg/UsCoast/ZUMA Press Wire/IMAGO

Кількість загиблих від урагану "Хелен" на південному сході США зросла до понад 90 осіб, повідомляють американські ЗМІ. Від початку тижня мільйони людей постраждали від важких наслідків негоди в цьому регіоні.

Телекомпанія CNN з посиланням на місцеву владу заявила, що загалом у п'яти штатах на узбережжі Атлантичного океану загинуло понад 90 осіб. Особливо сильно постраждала Північна Кароліна, також значні руйнування у Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Вірджинії та Теннессі. Сильний вітер повалив дерева, лінії електропередач і вежі мобільного зв'язку по всьому регіону. Гуманітарні вантажі довелося доставляти в ізольовані села повітрям.

Руйнування від урагану у Флориді
Руйнування у ФлоридіФото: Marco Bello/REUTERS

 

За даними газети "USA Today", на вечір неділі понад два мільйони людей все ще були відключені від електропостачання, у низці міст пошкоджено або повністю зруйновано житлові будинки, дороги, а також системи водопостачання та комунікацій. Тисячі людей були розміщені у тимчасових притулках. 

Нагадаємо, ураган "Хелен" зійшов на Флориду 26 вересня, а потім змістився в сусідні штати. Швидкість вітру сягала до 225 кілометрів на годину, урагану було присвоєно четверту категорію ("надзвичайно небезпечний"). Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration) прогнозує цьогорічний сезон ураганів за кількістю як "вище середнього" через рекордно теплі температури океану. Збитки від негоди оцінюють у близько 100 мільярдів доларів.

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