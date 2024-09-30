Ураган "Хелен" у США забрав життя понад 90 людей

У США оцінюють масштаби катастрофи, викликаної руйнівним ураганом "Хелен", який призвів до сильних повеней та зсувів у штатах на Атлантичному узбережжі.

Кількість загиблих від урагану "Хелен" на південному сході США зросла до понад 90 осіб, повідомляють американські ЗМІ. Від початку тижня мільйони людей постраждали від важких наслідків негоди в цьому регіоні.

Телекомпанія CNN з посиланням на місцеву владу заявила, що загалом у п'яти штатах на узбережжі Атлантичного океану загинуло понад 90 осіб. Особливо сильно постраждала Північна Кароліна, також значні руйнування у Південній Кароліні, Джорджії, Флориді, Вірджинії та Теннессі. Сильний вітер повалив дерева, лінії електропередач і вежі мобільного зв'язку по всьому регіону. Гуманітарні вантажі довелося доставляти в ізольовані села повітрям.

Руйнування у Флориді Фото: Marco Bello/REUTERS

За даними газети "USA Today", на вечір неділі понад два мільйони людей все ще були відключені від електропостачання, у низці міст пошкоджено або повністю зруйновано житлові будинки, дороги, а також системи водопостачання та комунікацій. Тисячі людей були розміщені у тимчасових притулках.

Нагадаємо, ураган "Хелен" зійшов на Флориду 26 вересня, а потім змістився в сусідні штати. Швидкість вітру сягала до 225 кілометрів на годину, урагану було присвоєно четверту категорію ("надзвичайно небезпечний"). Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (National Oceanic and Atmospheric Administration) прогнозує цьогорічний сезон ураганів за кількістю як "вище середнього" через рекордно теплі температури океану. Збитки від негоди оцінюють у близько 100 мільярдів доларів.