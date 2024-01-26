Уряд України скорочує з 1 березня допомогу переселенцям

Уряд України скорочує з 1 березня допомогу переселенцям26 січня 2024 р.
Кабінет міністрів України запроваджує з 1 березня нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні в п'ятницю, 26 січня, уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат переселенцям до 1 березня.
"З 1 березня виплати будуть продовжені ще на шість місяців для ВПО з числа пенсіонерів; громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи; дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій", - написав прем'єр у Telegram.
У міністерстві соціальної політики уточнили, що з 1 березня заяву на продовження виплат зможуть подати родини, чий дохід не перевищує 9 444 гривні на одну особу, та ще низка осіб, які підпадають під критерії постанови.
Допомогу продовжать для 1,5 мільйона переселенців
Як зазначив Шмигаль, держава продовжить підтримувати понад 1,5 мільйона переселенців. За даними мінсоцполітики досі допомогу отримували 2,6 мільйона ВПО. "Серед них - осіб працездатного віку майже 1,3 мільйона. Проте лише близько 40 відссотків працездатних ВПО наразі працюють, більше половини - не працевлаштовані", - заувжили в міністерстві.
Всього, за даними віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Україні нараховується близько 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями.
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