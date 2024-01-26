Уряд України скорочує з 1 березня допомогу переселенцям

Кабмін продовжив виплати всім зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам до 1 березня. Після цього допомогу отримуватимуть лише вразливі категорії населення - на понад мільйон людей менше, ніж досі.

Кабінет міністрів України запроваджує з 1 березня нові правила допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на засіданні в п'ятницю, 26 січня, уряд ухвалив рішення про автоматичне продовження всіх виплат переселенцям до 1 березня.

"З 1 березня виплати будуть продовжені ще на шість місяців для ВПО з числа пенсіонерів; громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи; дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій", - написав прем'єр у Telegram.

У міністерстві соціальної політики уточнили, що з 1 березня заяву на продовження виплат зможуть подати родини, чий дохід не перевищує 9 444 гривні на одну особу, та ще низка осіб, які підпадають під критерії постанови .

Допомогу продовжать для 1,5 мільйона переселенців

Як зазначив Шмигаль, держава продовжить підтримувати понад 1,5 мільйона переселенців. За даними мінсоцполітики досі допомогу отримували 2,6 мільйона ВПО. "Серед них - осіб працездатного віку майже 1,3 мільйона. Проте лише близько 40 відссотків працездатних ВПО наразі працюють, більше половини - не працевлаштовані", - заувжили в міністерстві.

Всього, за даними віцепрем'єр-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Україні нараховується близько 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями.

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