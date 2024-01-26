У Кабміні заговорили про плани оптимізації виплат для ВПО

Віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про необхідність перегляду й оптимізації виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

"Партнери ставлять вимоги оптимізувати виплати", - сказала Верещук у четвер, 25 січня, в ефірі національного телемарафонуяку, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Урядовиця розповіла, що зміни з виплатами пов'язані зі зменшенням дохідної частини бюджету. "Ми напряму прив'язані до рішень наших партнерів. Партнери ставлять вимоги постійно верифікувати виплати з метою їх зменшення або оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися", - пояснила віцепрем'єрка.

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За даними Верещук, 2022 року Україна спрямувала на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. У 2023 році ця сума зросла до 73 мільярдів гривень. Планується, що у 2024 році допомога для ВПО становитиме близько 57 мільярдів гривень.

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"Вразливі мають продовжити отримувати виплати, а ті, хто вже, приміром, адаптувалися, або отримали житло, або мають роботу високооплачувану (...) підходи мають бути більш справедливі", - уточнила міністерка.

Близько п'яти мільйонів ВПО в Україні

За її даними, в Україні нараховується приблизно 4,9 мільйона осіб, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Верещук зазначила, що кількість ВПО постійно змінюється у зв'язку з міграцією людей за кордон або поверненням їх до своїх домівок (тоді вони втрачають статус ВПО), однак, є і приріст їхньої кількості у зв'язку з евакуацією людей із прифронтових районів.

Нагадаємо, 25 січня віцепрем'єр-міністерка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила в Брюсселі, що влада України не має прямої позиції щодо того, що українські біженці мають повертатися додому, тож їм потрібно скорочувати допомогу. "Однозначно не є прямою позицією України те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися будь-яка їм допомога. Цього абсолютно немає. Принципова позиція для нас полягає в тому, що громадяни України, які перебувають в ЄС, повинні мати право на тимчасовий захист", - сказала українська посадовиця.

За її словами, позиція української влади полягає в тому, що українці в ЄС повинні мати право на тимчасовий захист, у тому числі "в 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення воєнних дій".