  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Уряд Німеччини схвалив плани щодо військової повинності

Сергій Ромашенко
6 листопада 2024 р.

План міністра оборони Бориса Пісторіуса передбачає створення бази потенційних призовників. Після припинення військової повинності у ФРН у 2011 році такої бази більше не існувало.

https://p.dw.com/p/4mi9N
Німецькі новобранці (архівне фото)
План міністра оборони Пісторіуса передбачає створення в Німеччині бази потенційних призовниківФото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

У середу, 6 листопада, уряд Німеччини схвалив план міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) щодо відновлення військової повинності в країні. 

За цим планом, всі юнаки, яким наступного року виповнюється 18 років, мають заповнити цифрову анкету про готовність і придатність до військової служби. Дівчата можуть заповнювати такі анкети добровільно.

Створення бази даних призовників

"Закон про відновлення військової повинності дозволяє знову створювати базу призовників, якої більше не існує після припинення загальної військової повинності у 2011 році. Якщо завтра постане питання про захист нашої країни, то ми навіть не знали б, кого можна призвати, оскільки повної бази даних щодо цього питання просто немає", - сказав Пісторіус в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

За його словами, після скасування загальної військової повинності "база даних призовників і контроль над призовними ресурсами були зруйновані", але при цьому "держава за законом зобов'язана забезпечити існування такої бази".

Призупинення військової повинності у ФРН

Загальна військова повинність у Німеччині була припинена в 2011 році, коли міністром оборони був Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (Karl-Theodor zu Guttenberg). До цього вона діяла впродовж 55 років. 

На сьогодні збройні сили Німеччини (Бундесвер) все більше страждають від нестачі військовослужбовців і персоналу. Станом на червень, чисельність німецької армії була меншою 180 тисяч із близько 60 тисячами резервістів.

За підрахунками Пісторіуса, у довгостроковій перспективі Німеччині в рамках НАТО необхідно для ефективної оборони та виконання своїх зобов'язань, що постійно зростають, близько 460 тисяч військовослужбовців.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Навчання резервістів Бундесверу, серпень 2023 року

Опитування: 60 відсотків німців підтримують повернення військової повинності

Опитування: 60 відсотків німців підтримують повернення військової повинності

Тим часом міноборони ФРН планує збільшити кількість резервістів до 60 тисяч. Вони проходитимуть підготовку та оснащуватимуться, щоб мати можливість замінювати діючі підрозділи.
Суспільство9 червня 2024 р.
Борис Пісторіус відвідує німецьких військових в місцях дислокації

Німеччина: обов'язкова добровільність замість військової повинності?

Німеччина: обов'язкова добровільність замість військової повинності?

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив свою концепцію подолання дефіциту кадрів у Бундесвері. Військова повинність перетвориться на вибіркову військову службу.
Політика13 червня 2024 р.
Рекрути німецького Бундесверу складають присягу

У Бундесвері закликали підготуватися до війни з РФ до 2030 року

У Бундесвері закликали підготуватися до війни з РФ до 2030 року

Через географічне положення Німеччина в разі конфлікту з Росією стане плацдармом для перекидання військ НАТО на схід, тож протягом найближчих 5 років має підготуватися до війни, вважає капітан німецьких ВМС Міхаель Ґісс.
Конфлікти11 серпня 2024 р.
Більше публікацій