Уряд Німеччини схвалив плани щодо військової повинності

План міністра оборони Бориса Пісторіуса передбачає створення бази потенційних призовників. Після припинення військової повинності у ФРН у 2011 році такої бази більше не існувало.

У середу, 6 листопада, уряд Німеччини схвалив план міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) щодо відновлення військової повинності в країні.

За цим планом, всі юнаки, яким наступного року виповнюється 18 років, мають заповнити цифрову анкету про готовність і придатність до військової служби. Дівчата можуть заповнювати такі анкети добровільно.

Створення бази даних призовників

"Закон про відновлення військової повинності дозволяє знову створювати базу призовників, якої більше не існує після припинення загальної військової повинності у 2011 році. Якщо завтра постане питання про захист нашої країни, то ми навіть не знали б, кого можна призвати, оскільки повної бази даних щодо цього питання просто немає", - сказав Пісторіус в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.

За його словами, після скасування загальної військової повинності "база даних призовників і контроль над призовними ресурсами були зруйновані", але при цьому "держава за законом зобов'язана забезпечити існування такої бази".

Призупинення військової повинності у ФРН

Загальна військова повинність у Німеччині була припинена в 2011 році, коли міністром оборони був Карл-Теодор цу Ґуттенберґ (Karl-Theodor zu Guttenberg). До цього вона діяла впродовж 55 років.

На сьогодні збройні сили Німеччини (Бундесвер) все більше страждають від нестачі військовослужбовців і персоналу. Станом на червень, чисельність німецької армії була меншою 180 тисяч із близько 60 тисячами резервістів.

За підрахунками Пісторіуса, у довгостроковій перспективі Німеччині в рамках НАТО необхідно для ефективної оборони та виконання своїх зобов'язань, що постійно зростають, близько 460 тисяч військовослужбовців.