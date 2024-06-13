ФРН: добровільність замість військової повинності?

Відтоді, як 2011 року у Німеччині призупинили обов'язкову військову службу, Бундесверу бракує кадрів. І замість того, щоб збільшувати персонал, німецькі збройні сили скорочуються. Статистичні дані за березень цього року свідчать лише про 181,1 тисячі новобранців. Зараз ситуація має покращитись, адже Німеччина пообіцяла НАТО, що до 2031 року будуть завербовані 203 тисячі військових, пізніше - можливо, 240 тисяч.

Пісторіус представив концепцію

Міністр оборони Борис Пісторіус неодноразово заявляв, що Бундесвер має стати "придатним для війни", оскільки існує нова ситуація загрози. "Росія веде війну, - заявив міністр у Берліні 12 червня. - І буде в змозі у 2029 році напасти на НАТО". Пісторіус працював над своєю концепцією нової обов'язкової військової служби протягом кількох місяців і представив її в Берліні. Втім, про загальну військову повинність уже не йдеться: "Ми передбачаємо вибіркову військову службу. На військову службу повинні бути відібрані ті, хто є найбільш придатними і найбільш мотивованими", - пояснив Пісторіус.

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Тож концепція Пісторіуса не включає загальну обов'язкову військову службу. Обов'язковим є лише заповнення анкети 18-річними чоловіками на початковому етапі. Для жінок це буде добровільною справою. В анкеті їх просять заявити, чи готові вони в принципі проходити військову службу, яка триватиме шість місяців з можливістю продовження до 23 місяців. Пісторіус припускає, що близько 400 тисяч чоловіків повинні будуть заповнювати анкету щороку. І сподівається, що чверть з них виявлятимуть цікавість. Ймовірно, близько 40 тисяч кандидатів будуть запрошені на тести щодо фізичної та інтелектуальної придатності до служби. Вони також будуть обов'язковим. Право на відмову від служби за релігійними переконаннями після всього цього, звісно, залишиться.

Невирішеним наразі залишається питання достатнього потенціалу для проведення тестів та базової підготовки. "Лімітуючим фактором", за словами Пісторіуса, є обмежена інфраструктура - ідеться про казарми, інструкторів та обладнання. За оцінками, для досягнення мети в 5 тисяч додаткових призовників на рік знадобиться близько 1,4 мільярда євро. Пісторіус також розраховує на збільшення кількості резервістів - перш за все людей, які служили до призупинення обов'язкової військової служби в 2011 році. Пісторіус хоче звернутися до них. МІністр сподівається збільшити кількість резервістів на 200 тисяч.

Анкети і питання жінок в армії можуть стати проблемними

Таким чином, добровольчі сили Бундесверу стануть менш добровільними. Ганс-Петер Бартельс (Hans-Peter Bartels) оцінює концепцію Пісторіуса лише як перший крок. Він є президентом Товариства політики безпеки і раніше був парламентським уповноваженим у справах збройних сил. У розмові з DW Бартельс чітко дав зрозуміти, що анкета сама по собі, на його думку, "не вирішує проблеми". "Це формуляр з запитаннями. Його просто треба заповнити. І у разі сумнівів його заповнять так, щоб більше не чіпали. Тобто це трохи допоможе, але правила гри не змінює".

Ганс-Петер Бартельс Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Бартельс убачає ще одну проблему: справедливість несення військової служби, тобто урівняння обов'язків чоловіків і жінок. Це пов'язано з тим, що відповідно до Основного закону Німеччини обов'язкова військова служба досі поширювалася лише на чоловіків. "Тож якщо треба досягти рівності, то доведеться змінити Основний закон. І Пісторіус говорив про це. А зараз цього не можна зробити", - пояснює Бартельс.

У часи переозброєння ФРН у середині 1950-х років чоловіків з 18 років почали призивати на військову службу. Ідея полягала в тому, що військові мали бути громадянами у військовій формі. Влітку 2011 року обов'язкова військова служба в Німеччині була призупинена, але не скасована. Тоді ішлося про скорочення Бундесверу. Однак відтоді призов міг бути відновлений у разі виникнення напруженості або в інтересах оборони. Сьогодні Бундесвер - це добровольча армія, у якій служать і жінки. Борис Пісторіус відпочатку критикував призупинення обов'язкової військової служби, називаючи її навіть "помилкою".

Більшість німців - за військову повинність

Якщо питати німців, чи потрібна країні знову обов'язкова військова служба, то переважна більшість відповідає: "Так!" Нещодавнє опитування, проведене інститутом маркетингових досліджень YouGov на замовлення газети Welt am Sonntag, засвідчило, що 60 відсотків виступають за загальну військову повинність.

Робота зі зброєю? Не дуже багато людей прагнуть такого працевлаштування Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Політики доволі стримано відреагували на концепцію Пісторіуса. Особливо в правлячій коаліції соціал-демократів, Зелених і лібералів. Борис Пісторіус навіть у власній Соціал-демократичній партії наразився на опір. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) від самого початку проявляв стриманість. Лідер СДПН Ларс Клінгбайль (Lars Klingbeil) висловився за те, щоб і надалі покладатися на добровільну службу. Партнери по коаліції Зелені також налаштовані досить скептично. Лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер (Christian Lindner) щодо цього написав у X: "Замість нової обов'язкової служби ми повинні зацікавити більше людей служити в Бундесвері й зміцнити резерв". Пісторіус отримав фундаментальну підтримку з боку опозиційних ХДС/ХСС. Однак вони воліли б, щоб служба була більше обов'язковою, а не добровільною.

Експерт з питань оборони Ганс-Петер Бартельс підсумував: "Концепція - це не досягнутий великий успіх, а лише маленький початок змін там, де ми терміново потребуємо більших змін". Зрозуміло, що ідеї Пісторіуса спершу залишаються лише ідеями. Соціальні та політичні дебати щодо концепції Пісторіуса тільки починаються.