У Бундесвері закликали підготуватися до війни з РФ до 2030

Через географічне положення Німеччина в разі конфлікту з Росією стане плацдармом для перекидання військ НАТО на схід, тож протягом найближчих 5 років має підготуватися до війни, вважає капітан німецьких ВМС Міхаель Ґісс.

Капітан військово-морських сил Німеччини, командир регіонального командування "Гамбург" збройних сил ФРН (Бундесвер) Міхаель Ґісс (Michael Giss) закликав німецьку владу та жителів усвідомити зовнішню загрозу й почати готуватися до війни, щоб мати можливість запобігти можливому нападу Росії на територію Північноатлантичного альянсу (НАТО).

"Мій внутрішній годинник, як солдата, цокає, і я розумію, що за п'ять років наше суспільство має бути настільки стійким, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі", - заявив він у неділю, 11 серпня, в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag .

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За його словами, через своє географічне положення Німеччина в разі конфлікту з Росією стане місцем, через яке війська НАТО перекидатимуть на східний фланг. "Це велике спільне завдання для політики, Бундесверу, економіки та суспільства в широкому сенсі. Це стосується також і критичної інфраструктури, особливо в Гамбурзі, де найбільший у ФРН порт може використовуватись для забезпечення функціональності та підтримки сил НАТО", - зазначив військовий.

Водночас капітан закликав "не розпалювати військову істерію" та робити виключно раціональні кроки. "Ми живемо в мирі, у нас був чемпіонат з футболу, у нас є Олімпійські ігри, ми їздимо у відпустку на Майорку. Це все добре і має так залишатися. Але нам потрібне усвідомлення всією громадськістю загрози, що змінилася, для Німеччини та Європи", - підкреслив Ґісс.

Він додав, що Росія вже кілька років здійснює кібератаки, дезінформацію та диверсії в рамках гібридної війни проти НАТО. За його словами, у військовому командуванні ФРН обізнані про це і постійно коригують "оперативний план", що передбачає схему швидкого перекидання військ до країн НАТО, які можуть зазнати атаки.

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Оперативний план оборони Німеччини

У березні 2023 року, на тлі повномасштабної війни Росії проти України, у ФРН почали розробляти "Оперативний план Німеччина" (OPLAN DEU) - стратегічний документ на кілька сотень сторінок на випадок загроз безпеці країни. Фактично - це перший об'ємний план із забезпечення безпеки ФРН від військових нападів з часів "холодної війни".

У липні стало відомо, що в рамках цього плану в разі нападу Росії на східному фланзі НАТО через Німеччину впродовж трьох-шести місяців буде необхідно перекинути до 800 тисяч солдатів альянсу і понад 200 тисяч одиниць різної техніки.

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