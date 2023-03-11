Уряд Китаю очолив екскерівник Шанхаю Лі Цян

Всекитайські збори народних представників 14-го скликання у суботу, 11 березня, схвалили кандидатуру Лі Цяна на пост прем'єра Держради КНР. На цій посаді Лі Цян змінить Лі Кецяна, який очолював уряд країни упродовж 10 років.



Напередодні парламент КНР переобрав Сі Цзіньпіна на посаді голови КНР на безпрецедентний, третій, п'ятирічний термін. Це стало можливим після того, як у 2018 році до конституції країни внесли поправки, що дозволяють главі держави обіймати цю посаду необмежену кількість разів. До цього голови КНР могли виконувати свої обов'язки лише два терміни поспіль.



Призначення Лі Цяна не стало несподіванкою - останні роки його називали правою рукою Сі Цзіньпіна, пише агентство dpa. Лі увійшов до складу Політбюро ЦК Компартії Китаю у жовтні 2022 року, а до цього п'ять років керував парткомом Шанхаю.

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Прагматик та слухняний виконавець

Видання The Wall Street Journal писало, що Лі Цян, коли очолював Шанхай, намагався бути прагматиком, який постійно намагається розсунути межі дозволеного комуністичною партією, але водночас за необхідності він може бути відданим прихильником режиму, який ефективно та агресивно проводить лінію Пекіна.



Зокрема, Лі Цян був одним із небагатьох представників політичної еліти Китаю, які підтримали пропозицію використовувати в Китаї західні мРНК-вакцини замість того, щоб користуватися лише своїми розробками. Водночас у Шанхаї Лі Цян, без суперечок із керівництвом, запровадив у 2022 році один із найжорсткіших карантинів за всю пандемію.

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