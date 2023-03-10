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Фото: Aly Song/REUTERS
ПолітикаКитай

Сі Цзіньпін отримав історичний третій термін на чолі Китаю

Ольга Журавльова | Дмитро Вачедін
3 год. тому

Чергове переобрання китайського лідера Сі Цзіньпіна стало можливим завдяки поправкам, внесеним до конституції країни. Парламент проголосував за призначення Сі одноголосно.

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Всекитайські збори народних представників у п'ятницю, 10 березня, переобрали 69-річного Сі Цзіньпіна  на посаду голови КНР на третій п'ятирічний термін. На підтримку кандидатури Сі проголосували всі 2952 депутати.

Це стало можливим після того, як 2018 року до конституції країни внесли поправки, що дозволяють главі держави обіймати цю посаду необмежену кількість разів. До цього голови КНР могли виконувати свої обов'язки лише два терміни поспіль.

Це обрання робить Сі Цзіньпіна найтривалішим керівником комуністичного Китаю. Початок цього безпрецедентного третього терміну припадає на час, коли друга за величиною економіка світу стикається з серйозними перешкодами - від падіння економіки до зниження рівня народжуваності, зауважує AFP. У 2022 році економіка КНР зросла лише на три відсотки через ковідні обмеження і кризу на ринку нерухомості.

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