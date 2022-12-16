"Укренерго" запровадила режим НС через ракетний удар РФ

В "Укренерго" попереджають, що на відновлення електропостачання може знадобитися більше часу, ніж раніше. У пріоритеті - забезпечення лікарень, водоканалів, об’єктів теплопостачання та очисних споруд.

Національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила у п'ятницю, 16 грудня, про запровадження режиму надзвичайної ситуації (НС) у зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії, що виник в енергетичній системі країні внаслідок ранкованого ракетного удару РФ.

"В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у компанії наголосили, що режим НС введено тільки для учасників ринку електроенергії і стосується він виключно ринкових операцій. Енергетики тримають ситуацію під контролем, а в енергосистемі зберігається стабільна частота, запевняють в "Укренерго".

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Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. У компанії попередили, що на відновлення електропостачання може знадобитися більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання та очисні споруди.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, ракетною атакою були пошкоджені орієнтовно дев'ять об'єктів генерації, зокрема підстанції, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації.

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Дев'ятий масований ракетний удар по Україні

Зранку 16 грудня Росія розпочала масований ракетний обстріл України, випустивши по території країни 76 ракет, 60 з яких зили сили протиповітряної оборони України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.

Тільки по Києву було запущено 40 ракет. Повітряні сили ЗСУ назвали цю атаку однією з найбільших по українській столиці з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Внаслідок влучань по об'єктах енергетичної інфраструктури, низка міст та областей України знеструмлено, у Києві перебої з водопостачанням, а київський метрополітен не працюватиме до кінця доби.