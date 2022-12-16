"Укренерго" запровадила режим НС через ракетний удар РФ
Тетяна Кирилюк
2 год. тому
В "Укренерго" попереджають, що на відновлення електропостачання може знадобитися більше часу, ніж раніше. У пріоритеті - забезпечення лікарень, водоканалів, об’єктів теплопостачання та очисних споруд.
https://p.dw.com/p/4L4BN
Реклама
Національна енергетична компанія "Укренерго" оголосила у п'ятницю, 16 грудня, про запровадження режиму надзвичайної ситуації (НС) у зв'язку зі значним дефіцитом електроенергії, що виник в енергетичній системі країні внаслідок ранкованого ракетного удару РФ.
"В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним. На жаль, є влучання. Найбільших уражень зазнали північний, південний і центральний регіони", - йдеться у повідомленні.
Водночас, у компанії наголосили, що режим НС введено тільки для учасників ринку електроенергії і стосується він виключно ринкових операцій. Енергетики тримають ситуацію під контролем, а в енергосистемі зберігається стабільна частота, запевняють в "Укренерго".
Наразі по всій території України діє режим аварійних відключень. У компанії попередили, що на відновлення електропостачання може знадобитися більше часу, ніж раніше. Пріоритетно електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, об’єкти теплопостачання та очисні споруди.
Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, ракетною атакою були пошкоджені орієнтовно дев'ять об'єктів генерації, зокрема підстанції, що призвело до обмеження виробництва насамперед атомної генерації.
Зранку 16 грудня Росія розпочала масований ракетний обстріл України, випустивши по території країни 76 ракет, 60 з яких зили сили протиповітряної оборони України, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний.
Тільки по Києву було запущено 40 ракет. Повітряні сили ЗСУ назвали цю атаку однією з найбільших по українській столиці з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
Внаслідок влучань по об'єктах енергетичної інфраструктури, низка міст та областей України знеструмлено, у Києві перебої з водопостачанням, а київський метрополітен не працюватиме до кінця доби.
"Держава - це ми": пункти незламності по-народному