Україну атакували ракети, Росію - дрони

Росія випустила по Україні шість ракет, чотири з яких збили сили ППО. Влучання зафіксували в Кривому Розі та на Полтавщині. Між тим, цієї ночі на Москву знову летіли дрони.

У ніч на понеділок, 28 серпня, Росія завдала удару ракетами морського та повітряного базування по території України. Чотири ракети - дві крилаті ракети "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59 - збили сили протиповітряної оборони, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"Є влучання в цивільний промисловий об'єкт на Полтавщині. Про наслідки та постраждалих повідомить місцева адміністрація", - зазначили в командуванні.

Там додали, що чотири "Калібри" були випущені з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії, водночас дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 окупанти спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини.

Внаслідок цього у місті зруйновані два дачні будинки. Ще п'ять - понівечені, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його даними, внаслідок влучання зайнялася господарська споруда. Загиблих та постраждалих немає.

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Дрони атакували Московську та Брянську області

Між тим, у підмосковних Люберцях у ніч на понеділок був збитий безпілотник, заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його твердженням, постраждалих та руйнувань немає. Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА був збитий за п'ять кілометрів від заводу, на якому виробляються гелікоптери марки "Мі".

Крім того, в міноборони РФ заявили про двох збитих безпілотників літакового типу над Брянською областю. Про пошкодження чи постраждалих не повідомляється.

Роботу аеропортів знову призупиняли

Уранці 28 серпня робота московських аеропортів "Внуково" і "Домодєдово", а також військового аеропорту "Жуковський" знову була тимчасово призупинена, що призвело до скасування чи затримок близько 46 рейсів. Як повідомило російське державне інформаційне агентство ТАСС з посиланням на екстрені служби, робота аеропортів відновилася після короткої перерви.

Раніше опитані DW експерти пояснювали, що атакуючи дронами російську столицю, Україна виконує низку завдань. Серед них, зокрема, медійний ефект, щоб "показати всьому світу, а також своїм громадянам, що Україна не підняла лапки догори і відповідає на агресію", заявляв ізраїльський військовий експерт Сергій Мигдаль.

Основна мета подібних нападів - "послати сигнал, що війна не десь далеко, а що вона може прийти і приходить назад до Росії", вважає німецька експертка з Європейської ради міжнародних відносин Ульріке Франке (Ulrike Franke). З іншого боку, це і меседж самому політичному і військовому керівництву РФ.

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