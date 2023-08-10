Дрони на Москву: в аеропорту "Внуково" ввели план "Килим"

Мер Москви заявив, що вночі столицю РФ намагалися атакувати два безпілотники. В аеропорту "Внуково" застосували план "Килим". Міноборони РФ каже, що 11 дронів збили в Криму. Там звинувачують Україну в спробі "теракту".

Мер Москви Сергій Собянін вночі четверга, 10 серпня, заявив, що два безпілотники летіли у бік російської столиці, однак їх збила протиповітряна оборона.

За його словами, один дрон збили в Калузькій області РФ, інший - в районі центральної кільцевої автомобільної дороги в Московській.

За даними російських ЗМІ, в аеропорту "Внуково" застосували план "Килим" і затримали 11 рейсів. План запроваджують, якщо в небі з'являються невідомі літаючі об'єкти.

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У міноборони РФ заявили, що ще два безпілотники вночі збили над Севастополем в анексованому Криму, а дев'ять придушили засобами радіоелектронної боротьби в акваторії Чорного моря. Там звинуватили Україну в "спробі здійснити терористичні атаки".

Серія атак на Москву

Минулої ночі на Москву летіли два бойові дрони які, за словами Собяніна, вдалося збити.

З кінця травня російську столицю щонайменше сім разів атакували безпілотники. Так, 30 травня міноборони РФ заявило про атаку вісьмома дронами, п'ять з яких збили, за даними ЗМІ, над елітним районом Рубльовка. Три дрони влучили в житлові будинки в Москві. Будівлі зазнали "незначних пошкоджень", ніхто серйозно не постраждав.

4 липня кілька безпілотників збили у Підмосков'ї, у зв'язку з чим на деякий час відклали всі рейси аеропорту "Внуково". 24 липня Собянін повідомив, що уламки одного дрона влучили в житловий будинок у Москві, іншого - в бізнес-центр.

30 липня дрони атакували діловий центр "Москва-Сіті", де розташовані офіси трьох російських міністерств, трьох федеральних агентств і служб, а також головний офіс "Россельхозбанку". Внаслідок атаки вибуховою хвилею побило скління, а також нібито винесло документи міністерства цифрового розвитку РФ. У ніч на 1 серпня відбулась повторна атака на "Москву-сіті".

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