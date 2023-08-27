Ракетна атака РФ: ППО знищила усі цілі на підльоті до Києва

Уночі війська РФ випустили ракети зі стратегічної авіації в районі Каспійського моря. Повітряну тривогу було оголошено в низці регіонів України. Поблизу Києва сили ППО спрацювали на "відмінно", кажуть посадовці.

Україна зазнала чергової ракетної атаки з боку російських загарбників. У ніч на неділю, 27 серпня, російські агресори скоїли серію пусків крилатих ракет з району Каспійського моря, внаслідок чого в Україні в багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу, повідомляють моніторингові Telegram-канали.

На підльоті до Києва збито всі ворожі цілі

Про роботу систем протиповітряної оборони повідомляли в кількох областях, зокрема в Черкаській і Київській. Серед цілей російських крилатих ракет була, найімовірніше, й українська столиця.

"Чергова ракетна атака ворога. Попередньо, сьогодні вночі, з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва були знищені силами й засобами ППО. За даними на цю хвилину, у Києві без жертв та руйнувань", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Telegram-каналі.

За даними чиновника, офіційна інформація про кількість та типи збитих повітряних цілей буде опублікована Повітряними Силами після узагальнення даних. Попко вкотре закликав громадян не нехтувати сигналами тривоги.

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Нагадаємо, востаннє Росія завдала масованого ракетного удару по Україні в ніч на 15 серпня. Тоді повідомлялося про влучання й жертви в кількох регіонах.