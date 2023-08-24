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ПолітикаУкраїна

Нічна ракетна атака Росії на Дніпро: є поранені

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Росіяни вночі поцілили ракетою по транспортному об'єкту в Дніпрі. Наразі відомо про сімох поранених.

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Залишки збитої ракети у небі (фото з архіву)
Залишки збитої ракети у небі (фото з архіву)Фото: Gleb Garanich/REUTERS

Війська РФ уночі завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок влучань у місті руйнувань зазнав транспортний об'єкт, семеро людей поранені - троє чоловіків та четверо жінок у віці від 32 до 55 років. Шістьох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом внаслідок атаки пошкоджень зазнали близько десяти об’єктів - банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони, повідомив Лисак.

Одну ракету вдалось збити. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Поранені у Херсонській та Миколаївській областях

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив вранці у четвер, що російські війська за добу випустили майже 500 снарядів по території області, внаслідок чого поранено сімох осіб.

Є постраждалі внаслідок обстрілів минулої доби і Миколаївської області. "Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївської області. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

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