Нічна ракетна атака Росії на Дніпро: є поранені

Росіяни вночі поцілили ракетою по транспортному об'єкту в Дніпрі. Наразі відомо про сімох поранених.

Війська РФ уночі завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок влучань у місті руйнувань зазнав транспортний об'єкт, семеро людей поранені - троє чоловіків та четверо жінок у віці від 32 до 55 років. Шістьох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом внаслідок атаки пошкоджень зазнали близько десяти об’єктів - банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони, повідомив Лисак.

Одну ракету вдалось збити. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Поранені у Херсонській та Миколаївській областях

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив вранці у четвер, що російські війська за добу випустили майже 500 снарядів по території області, внаслідок чого поранено сімох осіб.

Є постраждалі внаслідок обстрілів минулої доби і Миколаївської області. "Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами території Миколаївської області. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", - повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.