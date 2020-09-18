Українці отримали найбільше дозволів на проживання в ЄС у 2019 році

Українці та білоруси отримують дозволи на проживання в Європейському Союзі головним чином для роботи, марокканці та росіяни - для возз'єднання сімей, китайці та американці - для здобуття освіти, а сирійці - внаслідок надання статусу біженця.

Як повідомило в п'ятницю, 27 листопада, статистичне відомство ЄС (Євростат), країни ЄС у 2019 році видали громадянам країн, які не входять в об'єднання, три мільйони перших дозволів на проживання, що на 6 відсотків (або 163 тисячі) більше в порівнянні з 2018 роком. Тим самим триває тенденція до зростання, яке спостерігається з 2013 року, зазначає Євростат.

Читайте також: У 2017 році найбільше дозволів на проживання в ЄС отримали українці

З причин, пов'язаних з роботою, в 2019 році було надано 41 відсоток усіх перших дозволів, через сімейні обставини - 27 відсотків, для здобуття освіти - 14 відсотків. Через інші причини, включно з міжнародним захистом, видали 18 відсотків дозволів.

Робота була в 2019 році головною причиною отримання дозволу на проживання для українців (87 відсотків) і білорусів (58 відсотків). Сімейні обставини - для марокканців (59 відсотків), освіта - для китайців (40 відсотків) і громадян США (37 відсотків). Статус біженця та міжнародний захист - для сирійців (65 відсотків).

Найбільше дозволів отримали українці

Дивитись відео 14:56 Поділитись Німеччина зсередини очима українців. "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (27.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lu4j Німеччина зсередини очима українців. "Відкривай Німеччину з Михайлом Малим" (27.11.2020)

Найбільшою групою іноземців, які отримали перші дозволи на проживання в ЄС в 2019 році, стали українці - 757 тисяч осіб. Майже чотири п'ятих дозволів їм видала Польща. Далі йдуть громадяни Марокко (133 тисячі), з яких 47 відсотків оселилися в Іспанії, і індійці (131 тисяча), основним напрямком для яких (19 відсотків) була Німеччина. Після китайців (110 тисяч), бразильців (101 тисяча) та сирійців (95 тисяч) за кількістю отриманих дозволів йдуть росіяни (76 тисяч). Головні причини отримання першого дозволу на проживання в ЄС у них - сімейні обставини (33 відсотка), робота (25 відсотків) і освіта (17 відсотків). У десятці країн, громадяни яких отримали найбільше дозволів, - також Туреччина (75 тисяч), США (74 тисячі) та Білорусь (70 тисяч).

Чверть усіх перших дозволів у ЄС видала Польща

У 2019 Польща видала чверть усіх перших дозволів на проживання громадянам країн, що не входять до ЄС (724 тисячі).

Читайте також: Італія планує легалізувати сотні тисяч іноземних працівників - ЗМІ

Польща також очолила список за кількістю дозволів, пов'язаних з працевлаштуванням (625 тисяч), з яких 551 тисячу видали українцям. За Польщею йдуть Німеччина (460 тисяч, або 16 відсотків), Іспанія (320 тисяч, або 11 відсотків), Франція (285 тисяч, або 10 відсотків), Італія (176 тисяч, або 6 відсотків) і Чехія (117 тисяч, або 4 відсотки).

Читайте також: У ЄС з'являться нові правила надання громадянства

Франція видала найбільше дозволів негромадянам ЄС для освітніх цілей: 90 тисяч (23 відсотки від загальної кількості дозволів, виданих для навчання). Тут вона випередила Німеччину, яка прийняла на навчання 61 тисячу осіб (15 відсотків).

Країнами ЄС, які видали більше за інших дозволів на проживання за сімейними обставинами, були Німеччина (167 тисяч, або 21 відсоток), Іспанія (144 тисячі, або 18 відсотків), Італія і Франція (відповідно 101 тисяча і 98 тисяч).

Німеччина також видала в ЄС найбільше дозволів на проживання з інших причин: на підставі статусу біженця та додаткового захисту (90 тисяч), захисту з гуманітарних причин (43 тисячі).

Лідерами серед країн ЄС з видачі дозволів на проживання іноземцям у розрахунку на тисячу жителів у 2019 році стали Мальта (42 дозволи), Кіпр (26), Польща (19), Словенія (15) і Люксембург (14). Загалом у ЄС того року на тисячу жителів було видано у середньому сім перших дозволів на проживання негромадянам Євросоюзу.