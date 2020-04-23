Італія планує легалізувати сотні тисяч іноземних працівників - ЗМІ

Уряд Італії має намір легалізувати сотні тисяч іноземних працівників-нелегалів. Як повідомляє в понеділок, 11 травня, низка італійських ЗМІ з посиланням на звіти парламентських фракцій та груп, урядова коаліція узгодила відповідний компроміс щодо цього питання.

Повідомляється, що цей крок торкнеться близько 600 тисяч нелегальних працівників, задіяних переважно в таких сферах, як сільське господарство, будівельна галузь та догляд за хворими й людьми літнього віку, передає інформагенція KNA.

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Досягнутий компроміс передбачає, що мігрантам надаватиметься шестимісячний дозвіл на проживання на період пошуку роботи. У разі працевлаштування з укладенням трудового договору такий дозвіл подовжуватиметься на термін дії самого трудового договору. До працедавців, які воліють легалізувати колишні незаконні трудові відносини, штрафних санкцій не застосовуватимуть.

До такого кроку спонукало насамперед те, що з огляду на глобальну пандемію COVID-19 чимало працівників-нелегалів не можуть повернутися на батьківщину. Крім того, нововведення також орієнтовані на місцевих жителів, які заробляють собі на прожиття нелегальною працею.

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Нагадаємо, Італія належить до тих країн світу, котрі найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Згідно з даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 11 травня в цій країні зафіксовано понад 219 тисяч випадків зараження коронавірусом. Понад 30,5 тисячі людей померли від COVID-19.

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