 Коронавірус: в Італії понад 4 мільйони осіб повернулись до роботи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2020

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Новини

Коронавірус: в Італії понад 4 мільйони осіб повернулись до роботи

Прем'єр Італії Джузеппе Конте закликав громадян до обережності на тлі послаблення обмежень проти епідемії COVID-19, коли багато компаній відновлять діяльність.

З 4 травня Італія послабляє заходи, спрямовані на стримування епідемії COVID-19

З 4 травня Італія послабляє заходи, спрямовані на стримування епідемії COVID-19

Італія з понеділка, 4 травня, послабила заходи з ізоляції населення у боротьбі проти коронавірусу.  При цьому країна розпочинає нову фазу боротьби із хворобою COVID-19, яку він викликає, заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

"Завтра починається друга фаза нашого плану: йдеться про фазу, протягом якої нам доведеться співіснувати з цим вірусом", - написав він у Facebook 3 травня.

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Італія запускає експортні підприємства

За словами Конте, з 4 травня діяльність відновлюють багато зупинених раніше італійських компаній та заводів, а понад чотири мільйони жителів країни повернуться на свої робочі місця та почнуть використовувати громадський транспорт.

"І, таким чином, буде значно більше випадків, коли люди можуть заразитися. Ми можемо впоратися з цим, якщо будемо поводитися відповідально", - додав глава уряду Італії і закликав італійців дотримуватися запобіжних заходів: надягати маски в громадських місцях та вчасно мити руки.

Серед компаній та підприємств, що повернуться до роботи, - переважно бізнес, орієнтований на експорт, зокрема автомобільні виробництва та будинки моди. Цим підприємствам дозволили повернутися до роботи за умови дотримання санітарних умов.

Рекордно низька смертність внаслідок коронавірусу

За минулу добу від COVID-19 в Італії померли 174 пацієнти, що є найнижчим показником з 14 березня. Таким чином загальна кількість жертв коронавірусу у країні сягнула 28884 людини.

За час епідемії в Італії зафіксували понад 210 тисяч випадків інфікування SARS-CoV-2. При цьому лише за останню добу коронавірусом заразилися 1389 осіб.

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