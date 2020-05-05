 Пандемія COVID-19: як у Європі пом′якшують карантин | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.05.2020

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Європа

Пандемія COVID-19: як у Європі пом'якшують карантин

Карантин та обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу залишили без роботи мільйони людей і сповільнили економіку. Тепер у багатьох країнах Європи послаблюють карантин. Деталі - в огляді DW.

У Німеччині з 4 травня, зокрема, почали працювати перукарні

У Німеччині з 4 травня, зокрема, відновили роботу перукарні

Низка європейських країн з 4 травня почала робити перші кроки на шляху до послаблення карантинних обмежень. Тим часом спеціалісти ламають голову над тим, як відновити роботу підприємств, шкіл та інших закладів і водночас не допустити другої хвилі хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус.

У Німеччині з 4 травня розпочався другий етап послаблення карантинних обмежень. У багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарень, музеїв, зоопарків, виставок і ботанічних садів. Для вірян знову відкрили церкви, мечеті та синагоги, сотні тисяч школярів повертаються в школи.

Через федеральний устрій у цій країні правила суттєво відрізняються від землі до землі. Зокрема у Саксонії-Ангальт, Тюрингії та Рейнланд-Пфальці дозволили відкрити всі магазини та торговельні центри незалежно від розміру їхньої торгової площі. Послаблення обмежувальних заходів відбувається за суворого дотримання правил гігієни та соціального дистанціювання. 

У багатьох федеральних землях відновлюється очне викладання в класах старшої школи, які є випускними наступного року, а також в останніх класах початкової школи. Учні випускних класів повернулися до шкіл ще у квітні. Водночас у всіх випадках йдеться про викладання за значно скороченого розкладу та часткового збереження дистанційного навчання. Решта класів поки продовжують вчитися повністю у віддаленому режимі.

Питання відкриття дитячих садків, відновлення роботи спортивних клубів та об'єднань, у тому числі проведення матчів футбольної Бундесліги, планують обговорити 6 травня під час наради керівників федерального і земельних урядів. Наступним етапом після цього стане вирішення питання про відкриття ресторанів, кафе та готелів.

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Музей гігієни у Дрездені, як і багато інших у Німеччині, відновив роботу після багатотижневого карантину

Музей гігієни у Дрездені, як і багато інших у Німеччині, відновив роботу після багатотижневого карантину

В Італії, одній з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу в Європі країні, з 4 травня діяльність відновлюють багато зупинених раніше компаній і заводів. Понад чотири мільйони жителів країни після двомісячного перебування вдома отримали змогу повернутися на свої робочі місця та пересуватися громадським транспортом. Серед компаній і підприємств, що відновлюють роботу, - переважно бізнес, орієнтований на експорт, зокрема виробництво автомобілів і будинки моди. Цим підприємствам дозволили повернутися до роботи за умови дотримання санітарних умов. Також відновлюють свою діяльність будівництво й обробна промисловість. Ресторани та бари можуть працювати, але виключно у режимі "на винос". Людям дозволили більше займатися спортом на відкритому повітрі та відвідувати своїх близьких. Зняли заборону ходити в парки та на цвинтарі. Поховання за присутності родичів і близьких можна знову проводити, але брати в них участь можуть не більше 15 людей.

В Іспанії, ще одному епіцентрі пандемії захворювання COVID-19, карантинні обмеження пом'якшили з 2 травня. Вперше за сім тижнів іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянку. Цікава деталь - для того, щоб обмежити кількість людей, які одночасно перебуватимуть на вулицях, іспанський уряд запровадив систему змін. Різні вікові групи можуть виходити на вулиці у різний час. Дітям дозволили гуляти тижнем раніше. Також в Іспанії представили план виходу з карантину, згідно з яким життя країни має повернутися до нормального стану до кінця червня. Зокрема, наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Більшість шкіл, однак, залишатимуться закритими до вересня.

Іспанці вперше за кілька тижнів змогли вільно вийти на прогулянку чи зайнятися спортом на свіжому повітрі

Іспанці вперше за кілька тижнів змогли вільно вийти на прогулянку чи зайнятися спортом на свіжому повітрі

У Греції з 4 травня відновлює роботу перукарень, магазинів електроприладів і книгарень. Людям також дозволено залишати свої будинки та вільно пересуватися в межах своїх районів. Водночас жителям островів і надалі заборонено відвідувати материкову частину країни. Люди також зобов'язані носити маски в громадському транспорті, у лікарнях і поліклініках, інакше їм загрожує штраф. На відміну від Італії та Іспанії, у Греції поширення коронавірусу вдалося доволі успішно стримати. З 11 травня у країні планують відновити шкільне навчання для випускних класів гімназій. Кілька тижнів потому зможуть відновити роботу великі магазини та торговельні центри. Окрім того, у травні в Греції також планують відкрити церкви. У червні можуть запрацювати готелі й ресторани.

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У Польщі з 4 травня рішенням уряду дозволена робота бібліотек, музеїв, готелів і торговельно-розважальних центрів. Останні можуть працювати за умови дотримання суворих гігієнічних умов і пускати не більше однієї людини з розрахунку на кожні 15 квадратних метрів торгової площі. Готельні басейни та фітнес-центри залишаються закритими. Те саме стосується фуд-кортів, фітнес-клубів та дитячих майданчиків у торговельних центрах. Частину обмежень у Польщі зняли раніше, зокрема дозволили з 20 квітня відвідувати парки.

У Польщі скасували низку обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19

У Польщі скасували низку обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19

Франція планує починати послаблення карантинних обмежень не раніше 11 травня, коли відновлять свою роботу ясла, початкові школи та деякі підприємства, а людям буде дозволено подорожувати в радіусі 100 кілометрів від своїх будинків без спеціального дозволу. Також з 11 травня можуть відновити свою роботу крамниці, якщо вони забезпечуватимуть дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе та ресторани поки не працюватимуть. Середні школи можуть відкриватися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. Для збереження можливості оперативно реагувати на епідемічну ситуацію, французький уряд виступає за подовження надзвичайного стану в країні до 23 липня.

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В Україні з 11 травня, згідно з рішенням уряду, будуть відкриті для відвідування парки, сквери, зони відпочинку. Крім того, запрацюють салони краси та перукарні, музеї та бібліотеки, а також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в торгівельних центрах. Заклади громадського харчування працюватимуть на винос. Також працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів. На закритих спортивних базах проводитимуться тренування професійних спортсменів у командних видах спорту. Між тим загальний карантин в країні подовжено до 22 травня.

  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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