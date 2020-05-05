Пандемія COVID-19: як у Європі пом'якшують карантин

Низка європейських країн з 4 травня почала робити перші кроки на шляху до послаблення карантинних обмежень. Тим часом спеціалісти ламають голову над тим, як відновити роботу підприємств, шкіл та інших закладів і водночас не допустити другої хвилі хвороби COVID-19, яку викликає новий коронавірус.

У Німеччині з 4 травня розпочався другий етап послаблення карантинних обмежень. У багатьох федеральних землях дозволили відновити роботу перукарень, музеїв, зоопарків, виставок і ботанічних садів. Для вірян знову відкрили церкви, мечеті та синагоги, сотні тисяч школярів повертаються в школи.

Через федеральний устрій у цій країні правила суттєво відрізняються від землі до землі. Зокрема у Саксонії-Ангальт, Тюрингії та Рейнланд-Пфальці дозволили відкрити всі магазини та торговельні центри незалежно від розміру їхньої торгової площі. Послаблення обмежувальних заходів відбувається за суворого дотримання правил гігієни та соціального дистанціювання.

У багатьох федеральних землях відновлюється очне викладання в класах старшої школи, які є випускними наступного року, а також в останніх класах початкової школи. Учні випускних класів повернулися до шкіл ще у квітні. Водночас у всіх випадках йдеться про викладання за значно скороченого розкладу та часткового збереження дистанційного навчання. Решта класів поки продовжують вчитися повністю у віддаленому режимі.

Питання відкриття дитячих садків, відновлення роботи спортивних клубів та об'єднань, у тому числі проведення матчів футбольної Бундесліги, планують обговорити 6 травня під час наради керівників федерального і земельних урядів. Наступним етапом після цього стане вирішення питання про відкриття ресторанів, кафе та готелів.

Читайте також: Як вижити в пеклі роботи з дому - лайфхак від західних психологів

Музей гігієни у Дрездені, як і багато інших у Німеччині, відновив роботу після багатотижневого карантину

В Італії, одній з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу в Європі країні, з 4 травня діяльність відновлюють багато зупинених раніше компаній і заводів. Понад чотири мільйони жителів країни після двомісячного перебування вдома отримали змогу повернутися на свої робочі місця та пересуватися громадським транспортом. Серед компаній і підприємств, що відновлюють роботу, - переважно бізнес, орієнтований на експорт, зокрема виробництво автомобілів і будинки моди. Цим підприємствам дозволили повернутися до роботи за умови дотримання санітарних умов. Також відновлюють свою діяльність будівництво й обробна промисловість. Ресторани та бари можуть працювати, але виключно у режимі "на винос". Людям дозволили більше займатися спортом на відкритому повітрі та відвідувати своїх близьких. Зняли заборону ходити в парки та на цвинтарі. Поховання за присутності родичів і близьких можна знову проводити, але брати в них участь можуть не більше 15 людей.

В Іспанії, ще одному епіцентрі пандемії захворювання COVID-19, карантинні обмеження пом'якшили з 2 травня. Вперше за сім тижнів іспанці змогли зайнятися спортом надворі та вийти на прогулянку. Цікава деталь - для того, щоб обмежити кількість людей, які одночасно перебуватимуть на вулицях, іспанський уряд запровадив систему змін. Різні вікові групи можуть виходити на вулиці у різний час. Дітям дозволили гуляти тижнем раніше. Також в Іспанії представили план виходу з карантину, згідно з яким життя країни має повернутися до нормального стану до кінця червня. Зокрема, наприкінці травня мають знову відкритися театри та кінотеатри. Більшість шкіл, однак, залишатимуться закритими до вересня.

Іспанці вперше за кілька тижнів змогли вільно вийти на прогулянку чи зайнятися спортом на свіжому повітрі

У Греції з 4 травня відновлює роботу перукарень, магазинів електроприладів і книгарень. Людям також дозволено залишати свої будинки та вільно пересуватися в межах своїх районів. Водночас жителям островів і надалі заборонено відвідувати материкову частину країни. Люди також зобов'язані носити маски в громадському транспорті, у лікарнях і поліклініках, інакше їм загрожує штраф. На відміну від Італії та Іспанії, у Греції поширення коронавірусу вдалося доволі успішно стримати. З 11 травня у країні планують відновити шкільне навчання для випускних класів гімназій. Кілька тижнів потому зможуть відновити роботу великі магазини та торговельні центри. Окрім того, у травні в Греції також планують відкрити церкви. У червні можуть запрацювати готелі й ресторани.

Читайте також: Греція хоче відкрити двері для туристів: наскільки це реально?

У Польщі з 4 травня рішенням уряду дозволена робота бібліотек, музеїв, готелів і торговельно-розважальних центрів. Останні можуть працювати за умови дотримання суворих гігієнічних умов і пускати не більше однієї людини з розрахунку на кожні 15 квадратних метрів торгової площі. Готельні басейни та фітнес-центри залишаються закритими. Те саме стосується фуд-кортів, фітнес-клубів та дитячих майданчиків у торговельних центрах. Частину обмежень у Польщі зняли раніше, зокрема дозволили з 20 квітня відвідувати парки.

У Польщі скасували низку обмежень, запроваджених через пандемію COVID-19

Франція планує починати послаблення карантинних обмежень не раніше 11 травня, коли відновлять свою роботу ясла, початкові школи та деякі підприємства, а людям буде дозволено подорожувати в радіусі 100 кілометрів від своїх будинків без спеціального дозволу. Також з 11 травня можуть відновити свою роботу крамниці, якщо вони забезпечуватимуть дотримання соціальної дистанції між покупцями. Кафе та ресторани поки не працюватимуть. Середні школи можуть відкриватися з 18 травня, але тільки в тих регіонах, де вірус поширюється повільніше. Для збереження можливості оперативно реагувати на епідемічну ситуацію, французький уряд виступає за подовження надзвичайного стану в країні до 23 липня.

Читайте також: Епідемія коронавірусу: як український бізнес обходить карантин

В Україні з 11 травня, згідно з рішенням уряду, будуть відкриті для відвідування парки, сквери, зони відпочинку. Крім того, запрацюють салони краси та перукарні, музеї та бібліотеки, а також буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами, окрім зон розваг та харчування, дитячих зон в торгівельних центрах. Заклади громадського харчування працюватимуть на винос. Також працюватимуть літні майданчики кафе та ресторанів. На закритих спортивних базах проводитимуться тренування професійних спортсменів у командних видах спорту. Між тим загальний карантин в країні подовжено до 22 травня.