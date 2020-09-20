 Число біженців у ФРН скоротилося вперше за дев′ять років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2020

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Новини

Число біженців у ФРН скоротилося вперше за дев'ять років

У МВС ФРН пов'язують зниження показників з закінченням терміну дії охоронного статусу, яким користувалися біженці з посвідкою на проживання.

Сирійська родина перед будівлею притулку для біженців у Бранденбурзі

Сирійська родина перед будівлею притулку для біженців у Бранденбурзі

Число біженців і мігрантів, які проживають у ФРН з гарантованим строковим дозволом на перебування, скоротилося вперше за дев'ять років. Про це у понеділок, 5 жовтня, повідомляє видання Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на відповідь федерального міністерства внутрішніх справ на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

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За даними видання, загальне чисело осіб цієї категорії становить 1,31 мільйона, що приблизно на 50 тисяч менше, ніж в минулі півроку. При цьому в країні налічується 450 тисяч шукачів притулку та осіб з відстрочкою виконання припису покинути межі Німеччини. Це - на 15 тисяч менше, ніж в минулі шість місяців.

Причина - закінчення терміну дії охоронного статусу

У МВС ФРН уточнили, що нинішнє зниження показників пов'язане з відкликанням або закінченням терміну дії так званого охоронного статусу, яким користувалася зазначена група біженців. При цьому "значна їх частина" більше не проживає в Німеччині.

Зважаючи на це, представниця фракції Лівої партії в Бундестазі Улла Йельпке (Ulla Jelpke) розкритикувала політику федеральної влади. "У нас є місце, про це свідчать цифри. Водночас десятки тисяч людей, які шукають захисту, перебувають в негідних умовах в європейських країнах в'їзду", - заявила вона і додала, що Німеччина не повинна ухилятися від своєї відповідальності.

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Раніше, 15 вересня, стало відомо, що канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) та міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer) домовилися прийняти в Німеччині ще 1500 людей з таборів для біженців на грецьких островах.

Нагадаємо, тільки в 2015 році у ФРН було подано близько мільйона заяв про надання притулку, в 2016 році - ще близько 750 тисяч таких заяв.

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