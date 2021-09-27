Українські ресторатори занепокоєні ймовірним локдауном

Представники Національної ресторанної асоціації України (НРАУ), яка об'єднує близько 400 закладів громадського харчування, виступають за скасування орендних та мінімальних фіксованих платежів у разі закриття закладу громадського харчування на час локдауну.

"Ми вважаємо, що під час закриття ресторанів оренда має дорівнювати нулю. Навіть не працюючи, ресторан зазнає величезних витрат, пов'язаних із комунальними платежами, утриманням команди, підтримкою працездатності об'єкта. Тому відсоток від обігу або знижена оренда - це добре, але фіксовані мінімальні платежі в період закриття або суворих обмежень ми платити не зможемо", - заявив засновник однієї з мереж ресторанів Тарас Середюк у понеділок, 27 вересня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, попри роботу на винос і доставку під час локдауну, ресторан стає збитковим. Середюк закликав власників торговельно-розважальних центрів та стрит-ритейлу заздалегідь розпочати переговори з ресторанами-орендарями щодо умов оренди на випадок впровадження локдауну.

За даними сервісу відкритих даних Opendatabot, весняний локдаун в Україні призвів до закриття 14 відсотків ресторанів у Києві, Львові та Одесі. А обіг тих закладів, що працювали, упав на 12 відсотків.

Нагадаємо, з 23 вересня на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.