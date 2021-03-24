Більшість українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну - опитування

Не менше 77 відсотків українців підтримують закриття ресторанів та кафе під час локдауну. На це вказують оприлюднені у п'ятницю, 9 квітня, результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 6-7 квітня.

За даними дослідження, 63 відсотки підтримують у рамках суворого карантину закриття шкіл, а 59 відсотків - дитсадків. Натомість припинення роботи міського та міжміського транспорту не підтримують майже 70 відсотків респондентів.

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Зазначається, що за останній місяць зріс рівень підтримки закриття закладів харчування, освітніх закладів і транспорту. Так, 65 відсотків опитаних підтримують впровадження "суворого карантину" (локдауну), а 33 відсотки - не підтримують. Загалом з початку березня підтримка карантину зросла з 56 до 65 відсотків, останніх відносно більше серед жителів центрального регіону, а також старшого населення.

Також 55 відсотків учасників опитування заявили, що більше дотримуватимуться правил "суворого карантину", ніж навесні минулого року, 17 відсотків - сказали, що дотримуватимуться цих правил менше, 26 відсотків - так само. 52 відсотки опитаних висловили побоювання особисто захворіти на коронавірус, 47 відсотків респондентів - не мають таких побоювань. За здоров'я своїх близьких і рідних хвилюються 83 відсотки учасників опитування, не хвилюються - 17 відсотків. Загалом 68 відсотків українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 22 відсотки - у правильному, 10 відсотків респондентів - не визначились.

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Опитування проводилося методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. У ньому взяло участь 2,5 тисячі респондентів.

Нагадаємо, цього ж дня мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням запровадити в Україні загальнонаціональний локдаун.