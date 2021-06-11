 Українські футболісти гратимуть у футболках з Кримом і гаслами ″Слава Україні!″ та ″Героям слава!″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2021

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Новини

Українські футболісти гратимуть у футболках з Кримом і гаслами "Слава Україні!" та "Героям слава!"

Розміщення на футболках клубів офіційної емблеми УАФ та лозунгів є обов'язковим, ідеться в Регламенті внутрішньоукраїнських змагань з футболу сезону 2021/2022.

Так виглядала футболка збірної України на Євро-2020

Так виглядала футболка збірної України на Євро-2020

В опублікованому Регламенті внутрішньоукраїнських змагань з футболу сезону 2021/2022 міститься пункт про обов'язкове розміщення клубами на футболках "офіційної великої емблеми Української асоціації футболу (УАФ) з офіційними лозунгами, затвердженими виконавчим комітетом УАФ". Про це у п'ятницю, 16 липня, повідомляється на сайті футбольного клубу "Динамо"-Київ.

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Перед цим президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що в новому футбольному сезоні 2021-2022 року гравці українських футбольних клубів вийдуть на поле в оновленій спортивній формі з великим гербом УАФ та з гаслами "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Проблеми з формою збірної України

Нагадаємо, напередодні початку ігор Євро-2020 УЄФА зажадав від збірної України прибрати з форми фразу "Героям слава!", що мала міститися на вивороті футболок гравців, в той час, як на задній стороні було написано "Слава Україні!".

Перед цим Росія направила в УЄФА офіційну скаргу, вказавши на використання на футбольних трико українців "політичних мотивів, що суперечать основним засадам УЄФА".

В результаті УЄФА та УАФ знайшли компроміс, домовившись, що гасло "Героям слава!" буде розміщене за картою, що зображає міжнародно визнані державні кордони України разом з анексованим Росією Кримом.

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УАФ надала гаслам "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційний футбольний статус

В Українській асоціації футболу заявили, що ці гасла є унікальним національним футбольним кодом, який об'єднав українців з усіх регіонів України, а також різних країн і континентів.  

УЄФА: Форма збірної України з футболу затверджена

Головний елемент дизайну нової форми українських футболістів - контури карти України, що включає Крим. У цій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, що відбудеться влітку 2021 року.  

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