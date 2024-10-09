"УП" заявила про "системний тиск" з боку Офісу президента

За твердженням редакції, Офіс президента чинить тиск на спікерів від влади щодо комунікації з "УП" та на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю.

Українське суспільно-політичне видання "Українська правда", засноване у 2000 році, заявило про системний та тривалий тиск з боку Офісу президента України . Про це йдеться у редакційній заяві, оприлюдненій у середу, 9 жовтня.

"Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів "Української правди", - йдеться у заяві ЗМІ.

Блокування спікерів та тиск на рекламодавців

За твердженням журналістів, ОПУ блокує спікерів від влади щодо спілкування з "Українською правдою" та участі в організованих ЗМІ заходах. Також редакція заявила про тиск на бізнес з метою зупинити рекламну співпрацю з "Українською правдою". Раніше про це в інтерв'ю Інституту масової інформації говорила і головна редакторка "УП" Севгіль Мусаєва.

Ще одним прикладом втручання, на думку "УП", є "відверто емоційне спілкування" президента Володимира Зеленського з журналістом "Української правди" Романом Кравцем на форумі "Україна 2024. Незалежність" наприкінці серпня. Тоді Зеленський дорікнув Кравцю нібито використанням у своїй роботі темників або методичок.

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"Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику", - заявила "УП". Редакція наголосила, що їхня робота полягає в тому, щоб "донести правду та служити інтересам українського суспільства", а вільний вибір тем і героїв для публікацій "є невід'ємною функцією та правом будь-якого незалежного медіа".

Редакція застерігає від наслідків на міжнародному рівні

"Ми офіційно заявляємо, що кожна спроба конкретних чиновників із керівництва Офісу президента вплинути на журналістів "Української правди" буде висвітлена публічно та матиме наслідки на міжнародному рівні. Кожна така спроба лише зміцнює нашу мотивацію викривати корупцію та неефективне управління у вищих ешелонах влади", - наголосили журналісти.

DW вже звернулася до речника президента України Сергія Никифорова та до пресслужби ОПУ з проханням про коментар викладених звинувачень. Проте, на момент публікації відповіді не отримала.

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