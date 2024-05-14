"Українська правда" заявила про погрози своїм журналістам

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності. Про це у вівторок, 14 травня, повідомило саме видання з посиланням на речницю Офісу генерального прокурора (ОГП) Надію Максимець.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 171 КК України ("вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків") та ч.1 ст. 345-1 КК України ("погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності"), зазначила Максимець.

Досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції, а розслідування перебуває на контролі органів прокуратури, додала речниця Офісу генпрокурора.

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Пропозиція "укласти мирову"

"Українська правда" зазначає , що 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань видання Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком, героєм нещодавного розслідування "Непридатні" про групу молодиків, які регулярно відпочивають за межами України і якимось чином виїжджають з країни, хоча є військовозобов'язаними.

Той запропонував журналісту "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчувався словами "Не раджу зволікати з відповіддю. Воювати я теж вмію". Після цього Ткач почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

Окрім того, 13 травня на електронні пошти щонайменше 10 співробітникам видання надійшли листи з погрозами.

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У Раді звернулись до правоохоронців

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у дописі у Facebook офіційно звернувся до Національної поліції та Офісу генпрокурора щодо тиску на журналіста "Української правди" Михайла Ткача та на редакцію в цілому.

"Я вважаю, що такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбачені частиною другою статті 171 Кримінального кодексу (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю)", - зазначив Юрчишин.