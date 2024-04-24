Держдеп США згадав телемарафон у звіті порушень прав людини

У Держдепі вказали, що деякі спікери, які критикували уряд, були занесені до чорного списку урядових програм новин.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки згадав єдиний інформаційний телемарафон у звіті щодо порушень прав людини в України за 2023 рік.

Як зазначив Держдеп на своєму сайті, підписання президентом Володимиром Зеленським указу щодо введення в Україні воєнного стану "дозволило подальше обмеження ЗМІ та свободи ЗМІ".

"Наприклад, національний телемарафон - змінна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії щодо репортажів про війну - забезпечив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами у прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомили про відсторонення від вигідних контрактів на наземне мовлення та тиск з боку Офісу президента ще навесні 2022 року", - наголошується у звіті.

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Також Держдеп вказав, що "уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни".

"Деякі спікери, які критикували уряд, також були занесені до чорного списку урядових програм новин. Журналісти-розслідувачі, які критикували уряд, інколи ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. Інші практики продовжували впливати на свободу ЗМІ, включаючи самоцензуру", - йдеться у звіті.

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Крім цього, Держдеп посилається на те, що неурядова організація Freedom House оцінила пресу України як "частково вільну".

"Незалежні ЗМІ та сайти новин в Інтернеті були активними та висловлювали широкий спектр поглядів, але уряд вжив певних заходів для обмеження ЗМІ та свободи вираження поглядів, нібито для протидії російській дезінформації та вирішення інших проблем безпеки під час війни. Багато журналістів і медіагруп повідомили про посилення самоцензури в результаті цього, особливо з початку повномасштабного вторгнення", - додали в Держдепі.

Втім, вказують автори звіту, "за кількома винятками, люди на підконтрольних українському уряді територіях зазвичай можуть публічно та приватно критикувати уряд та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес, не побоюючись офіційних репресій".

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Телемарафон "Єдині новини" під координацією міністерства культури та інформаційної політики України запустили у перший день повномасштабної війни РФ. На думку медіаекспертів, це фактично позбавило українських телеглядачів альтернативного погляду на події в країні. Спроби телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 каналу", близьких до експрезидента України Петра Порошенка, "розбавляти" марафон власними інформаційними програми призвели до їх відключення від цифрового ефіру у квітні 2022 року.

Відключення каналів Медведчука: боротьба з пропагандою чи свободою слова? (04.02.2021) To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video