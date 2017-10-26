 Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2021

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Новини

Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинули глава відділу зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС у Дніпропетровській області та ветеран АТО. Українська поліція розглядає вибух як теракт.

Автомобіль поліції України

Українська поліція розглядає вибух авто в Дніпрі як теракт

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева.

"Страшна новина для усієї нашої сім'ї рятувальників. Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпровській області Дар'я Гречіщева", - повідомила пресслужба ДСНС на сторінці у Facebook у середу, 15 вересня. У відомстві додали, що Гречіщева була волонтеркою Червоного хреста.

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Другою жертвою вибуху став ветеран АТО Олексій Кавлак. Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше правоохоронці встановили, що в автомобілі, який вибухнув вранці в середу, 15 вересня, в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, перебували чоловік і жінка.

За цим фактом поліція порушила кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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