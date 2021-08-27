 Вибухи боєприпасів у Казахстані: щонайменше п′ятеро загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Вибухи боєприпасів у Казахстані: щонайменше п'ятеро загиблих

Жертвами вибухів та пожежі у військовій частині в Казахстані стали щонайменше п'ятеро людей. При цьому майже 90 осіб були поранені. Наразі в критичному стані перебувають шестеро людей.

Вибухи у військовій частині Казахстану

Вибухи у військовій частині Казахстану

Щонайменше п'ятеро людей загинули і майже 90 осіб отримали поранення через вибухи, що прогриміли ввечері в четвер, 26 серпня, та пожежу, яка спалахнула після них у військовій частині на півдні Казахстану. Про це повідомив міністр оборони країни Нурлан Єрмекбаєв у п'ятницю, 27 серпня. Усі жертви були військовими або рятувальниками, повідомляє казахське агентство Tengrinews.

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Унаслідок пожежі були евакуйовані близько 1,2 тисячі місцевих жителів із сусідніх населених пунктів, зазначає агенція "Інтерфакс". У ліканях залишаються 28 поранених, шестеро з них у важкому стані.

Причина вибухів невідома, наразі проводяться розслідування. Вони сталися ввечері 26 серпня. Всього прогриміли близько 10 вибухів інженерних боєприпасів.

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