Вибухи боєприпасів у Казахстані: щонайменше п'ятеро загиблих

Щонайменше п'ятеро людей загинули і майже 90 осіб отримали поранення через вибухи, що прогриміли ввечері в четвер, 26 серпня, та пожежу, яка спалахнула після них у військовій частині на півдні Казахстану. Про це повідомив міністр оборони країни Нурлан Єрмекбаєв у п'ятницю, 27 серпня. Усі жертви були військовими або рятувальниками, повідомляє казахське агентство Tengrinews.

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Унаслідок пожежі були евакуйовані близько 1,2 тисячі місцевих жителів із сусідніх населених пунктів, зазначає агенція "Інтерфакс". У ліканях залишаються 28 поранених, шестеро з них у важкому стані.

Причина вибухів невідома, наразі проводяться розслідування. Вони сталися ввечері 26 серпня. Всього прогриміли близько 10 вибухів інженерних боєприпасів.

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